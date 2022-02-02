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Суд решил закрыть православную гимназию в Бердске из-за несдачи отчета об иностранном финансировании

В епархии объяснили, кто допустил ошибку в документации

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Гимназия учреждена в 2008 году

Гимназия учреждена в 2008 году

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Бердский городской суд вынес решение о ликвидации частного образовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского». В Новосибирской епархии заявили, что на решение подана апелляция, а учреждение сейчас работает.

Иск подало региональное Министерство юстиции. Как сообщили в суде, гимназия не предоставила отчеты о деятельности за 2019–2020 годы в установленный срок.

— О персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, — сообщили в суде.

На основании решения суда ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» должно быть ликвидировано, а сведения о юрлице исключено из ЕГРЮЛ.

Решение не вступило в законную силу.

В самой гимназии НГС сообщили, что пока не могут комментировать ситуацию, так как не знали об иске:

— Для нас это неожиданность, мы в шоке, — сообщили в приемной.

Ситуацию объяснили в Новосибирской епархии.

— Из-за ошибки предыдущего руководства гимназии были допущены неточности в документации, которые в настоящее время исправлены. Деятельность гимназии продолжается. Учебное заведение остается в реестре юридических лиц, — сообщили в пресс-службе епархии. Также там подчеркнули, что апелляция уже подана.

«Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» учреждена бердским Приходом в честь Сретения Господня, который относится к Новосибирской Митрополии. Гимназия открыта в 2008 году, по благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Директором является Наталья Пшикова. Среди членов ее попечительского фонда есть депутат бердского горсовета от «Единой России» Андрей Ковальский и генеральный директор продовольственной компании «Продсиб» Владимир Болтрукевич.

В январе Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76. Надежде Равлюк грозит штраф размером до 30 тысяч рублей из-за того, что в ее школе учится слишком много детей. Общественники назвали это решение в корне неправильным, так как директор не вправе отказать в приеме детей в школу из-за переполненности.

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