Суд решил закрыть православную гимназию в Бердске из-за несдачи отчета об иностранном финансировании

Бердский городской суд вынес решение о ликвидации частного образовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского». В Новосибирской епархии заявили, что на решение подана апелляция, а учреждение сейчас работает.
Иск подало региональное Министерство юстиции. Как сообщили в суде, гимназия не предоставила отчеты о деятельности за 2019–2020 годы в установленный срок.
— О персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, — сообщили в суде.
На основании решения суда ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» должно быть ликвидировано, а сведения о юрлице исключено из ЕГРЮЛ.
Решение не вступило в законную силу.
В самой гимназии НГС сообщили, что пока не могут комментировать ситуацию, так как не знали об иске:
— Для нас это неожиданность, мы в шоке, — сообщили в приемной.
Ситуацию объяснили в Новосибирской епархии.
— Из-за ошибки предыдущего руководства гимназии были допущены неточности в документации, которые в настоящее время исправлены. Деятельность гимназии продолжается. Учебное заведение остается в реестре юридических лиц, — сообщили в пресс-службе епархии. Также там подчеркнули, что апелляция уже подана.
«Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» учреждена бердским Приходом в честь Сретения Господня, который относится к Новосибирской Митрополии. Гимназия открыта в 2008 году, по благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Директором является Наталья Пшикова. Среди членов ее попечительского фонда есть депутат бердского горсовета от «Единой России» Андрей Ковальский и генеральный директор продовольственной компании «Продсиб» Владимир Болтрукевич.
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