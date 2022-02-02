Суд решил закрыть православную гимназию в Бердске из-за несдачи отчета об иностранном финансировании

Бердский городской суд вынес решение о ликвидации частного образовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского». В Новосибирской епархии заявили, что на решение подана апелляция, а учреждение сейчас работает.

Иск подало региональное Министерство юстиции. Как сообщили в суде, гимназия не предоставила отчеты о деятельности за 2019–2020 годы в установленный срок.

— О персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, — сообщили в суде.

