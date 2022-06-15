Погибшего во время спецоперации сибиряка наградили орденом Мужества — награду официально передали матери
Церемония состоялась 14 июня
14 июня в Новосибирской области Светлане Вороновой, матери погибшего военного, передали орден Мужества. Орденом наградили погибшего Виктора Манина из села Старый Искитим — мужчина принимал участие в спецоперации.
Информацию о присвоении ордена разместили на сайте администрации Искитимского района. Его вручили глава Искитимского района Юрий Саблин, председатель совета депутатов Генриетта Истратенко, военком Павел Дурандин и глава Чернореченского сельсовета Лилия Соболева.
— Орден Мужества — это высшая государственная награда для военнослужащего. Ваш сын достойно исполнил свой воинский долг, огромное вам спасибо за героя, — отметил Юрий Саблин.
Мать Виктора Светлана поделилась воспоминаниями о единственном сыне.
— Школу заканчивал в селе Старый Искитим. Учился хорошо, очень увлекался лыжным спортом, завоевал немало медалей. Потом учеба в индустриальном техникуме, а после службы в армии Виктор решил выбрать профессию защищать Родину. Он служил в Новосибирске, Дагестане, побывал в командировках в Сирии, имеет медали. Мечтал дослужиться до пенсии и вернуться в родной Искитимский район. Но не сбылось. Спецоперация на Украине оказалась для него последней, — передает слова женщины сайт администрации.
Его жена Анастасия рассказала, что Виктор во всём любил порядок.
— Старался по возможности обустроить быт в походных военных условиях, например, в Сирии соорудил из ящиков баню. Годовалый сынишка его по-прежнему ждет домой, — говорит Анастасия.
Ранее в Тогучине похоронили военнослужащего, погибшего на Украине. Его посмертно представили к ордену Мужества.