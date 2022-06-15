Погибшего во время спецоперации сибиряка наградили орденом Мужества — награду официально передали матери

Мать Виктора Светлана поделилась воспоминаниями о единственном сыне.



— Школу заканчивал в селе Старый Искитим. Учился хорошо, очень увлекался лыжным спортом, завоевал немало медалей. Потом учеба в индустриальном техникуме, а после службы в армии Виктор решил выбрать профессию защищать Родину. Он служил в Новосибирске, Дагестане, побывал в командировках в Сирии, имеет медали. Мечтал дослужиться до пенсии и вернуться в родной Искитимский район. Но не сбылось. Спецоперация на Украине оказалась для него последней, — передает слова женщины сайт администрации.

