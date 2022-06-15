СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 57.09
eur 59.25
Тема дняНа Есенина нашли опасный боеприпас
Все новости
Все новости

Погибшего во время спецоперации сибиряка наградили орденом Мужества — награду официально передали матери

Церемония состоялась 14 июня

281
Орден за своего сына Виктора Манина получила его мать Светлана Воронова

Орден за своего сына Виктора Манина получила его мать Светлана Воронова

Поделиться

14 июня в Новосибирской области Светлане Вороновой, матери погибшего военного, передали орден Мужества. Орденом наградили погибшего Виктора Манина из села Старый Искитим — мужчина принимал участие в спецоперации.

Информацию о присвоении ордена разместили на сайте администрации Искитимского района. Его вручили глава Искитимского района Юрий Саблин, председатель совета депутатов Генриетта Истратенко, военком Павел Дурандин и глава Чернореченского сельсовета Лилия Соболева.

— Орден Мужества — это высшая государственная награда для военнослужащего. Ваш сын достойно исполнил свой воинский долг, огромное вам спасибо за героя, — отметил Юрий Саблин.

Мать Виктора Светлана поделилась воспоминаниями о единственном сыне.

— Школу заканчивал в селе Старый Искитим. Учился хорошо, очень увлекался лыжным спортом, завоевал немало медалей. Потом учеба в индустриальном техникуме, а после службы в армии Виктор решил выбрать профессию защищать Родину. Он служил в Новосибирске, Дагестане, побывал в командировках в Сирии, имеет медали. Мечтал дослужиться до пенсии и вернуться в родной Искитимский район. Но не сбылось. Спецоперация на Украине оказалась для него последней, — передает слова женщины сайт администрации.

Его жена Анастасия рассказала, что Виктор во всём любил порядок.

— Старался по возможности обустроить быт в походных военных условиях, например, в Сирии соорудил из ящиков баню. Годовалый сынишка его по-прежнему ждет домой, — говорит Анастасия.

Ранее в Тогучине похоронили военнослужащего, погибшего на Украине. Его посмертно представили к ордену Мужества.

По теме

военныйорден Мужестваспецоперация
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2