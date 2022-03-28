«Остались жена и ребенок»: в Искитиме похоронят погибшего на Украине военнослужащего

В Искитиме похоронят погибшего в боях на Украине 32-летнего Виктора Манина. Информацию о его смерти разместила в соцсети «ВКонтакте» средняя общеобразовательная школа села Старый Искитим, где когда-то учился погибший. Эту информацию подтвердили НГС в администрации учреждения.



— Виктор действительно погиб. 7 марта его не стало, тело ещё не доставили, доставят сегодня вечером. 10 апреля ему исполнилось бы 33 года. Он служил в Дагестане, около пяти раз был в Сирии. Сирию прошел, Украину — нет, — сообщили в администрации сельской школы.