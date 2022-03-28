«Остались жена и ребенок»: в Искитиме похоронят погибшего на Украине военнослужащего

В Искитиме похоронят погибшего в боях на Украине
— Виктор действительно погиб. 7 марта его не стало, тело ещё не доставили, доставят сегодня вечером. 10 апреля ему исполнилось бы 33 года. Он служил в Дагестане, около пяти раз был в Сирии. Сирию прошел, Украину — нет, — сообщили в администрации сельской школы.
Там же отметили, что Сергей приехал в Старый Искитим из Казахстана. В селе он учился, здесь же проживает его мама. По информации школы, Сергея Манина планируют похоронить в Искитиме, прощание пройдет завтра, 29 марта, в селе Старый Искитим.
— У него остались жена и ребенок. Орден Мужества ему уже выдали посмертно, — добавили в учреждении.
НГС обратился в администрацию Искитимского района — там отказались от комментариев. Военком Искитимского района Павел Дурандин попросил обращаться за комментарием по погибшим в военный комиссариат Новосибирской области, но и там корреспонденту НГС не удалось получить комментариев на момент публикации.
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