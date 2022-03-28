28 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняЧасть ковидных ограничений сняли со школ
Все новости
Все новости

«Остались жена и ребенок»: в Искитиме похоронят погибшего на Украине военнослужащего

Мужчина ранее бывал в служебных командировках в Сирии

1 321
Обсудить

Поделиться

У погибшего Виктора Манина осталась жена и <nobr class="_">10-месячный</nobr> ребенок

У погибшего Виктора Манина осталась жена и 10-месячный ребенок

Поделиться

В Искитиме похоронят погибшего в боях на Украине 32-летнего Виктора Манина. Информацию о его смерти разместила в соцсети «ВКонтакте» средняя общеобразовательная школа села Старый Искитим, где когда-то учился погибший. Эту информацию подтвердили НГС в администрации учреждения.

— Виктор действительно погиб. 7 марта его не стало, тело ещё не доставили, доставят сегодня вечером. 10 апреля ему исполнилось бы 33 года. Он служил в Дагестане, около пяти раз был в Сирии. Сирию прошел, Украину — нет, — сообщили в администрации сельской школы.

Там же отметили, что Сергей приехал в Старый Искитим из Казахстана. В селе он учился, здесь же проживает его мама. По информации школы, Сергея Манина планируют похоронить в Искитиме, прощание пройдет завтра, 29 марта, в селе Старый Искитим.

— У него остались жена и ребенок. Орден Мужества ему уже выдали посмертно, — добавили в учреждении.

НГС обратился в администрацию Искитимского района — там отказались от комментариев. Военком Искитимского района Павел Дурандин попросил обращаться за комментарием по погибшим в военный комиссариат Новосибирской области, но и там корреспонденту НГС не удалось получить комментариев на момент публикации.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля. По официальным данным, в ней погибли 14 военнослужащих из Новосибирской области, мы публиковали список погибших.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

погибшийсмертьспецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter