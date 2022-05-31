В Тогучине похоронили
20-летнего военнослужащего, погибшего на Украине
Его представили к ордену Мужества посмертно
В Тогучине Новосибирской области простились с Глебом Баркиным — военнослужащим, погибшим на Украине. Информацию о гибели молодого человека подтвердили в администрации города Тогучина, а также в школе
— Похороны уже прошли, они были вчера, 30 мая. Похоронили в Тогучине, — сообщила корреспонденту НГС директор учреждения Ольга Мамадатоева. — Ему было 20 лет.
Пост, посвященный погибшему, появился в официальной группе во «ВКонтакте» школы
— Глеб был добрым, искренним, трудолюбивым парнем. В классе его любили и уважали все ученики и учителя. Учился хорошо, старался выполнять все школьные задания. За поручения брался первым, а если нужно было кому-то помочь, всегда откликался на просьбу. <…> Он был скромным, но очень порядочным человеком. Слово «Родина» для него имело особый смысл. За мужество и героизм, проявленные при выполнении военной задачи, Глеб Баркин награжден орденом Мужества посмертно, — отмечается в посте.
7 мая на Украине погиб военный из Новосибирской области Алексей Рожков. У него остались жена и трое детей.
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