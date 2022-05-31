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Спецоперация на Украине

В Тогучине похоронили 20-летнего военнослужащего, погибшего на Украине

Его представили к ордену Мужества посмертно

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На момент гибели Глебу Баркину было <nobr class="_">20 лет</nobr>. Его звание НГС неизвестно

На момент гибели Глебу Баркину было 20 лет. Его звание НГС неизвестно

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В Тогучине Новосибирской области простились с Глебом Баркиным — военнослужащим, погибшим на Украине. Информацию о гибели молодого человека подтвердили в администрации города Тогучина, а также в школе № 4, которую он окончил.

— Похороны уже прошли, они были вчера, 30 мая. Похоронили в Тогучине, — сообщила корреспонденту НГС директор учреждения Ольга Мамадатоева. — Ему было 20 лет.

Пост, посвященный погибшему, появился в официальной группе во «ВКонтакте» школы № 4. В нем говорится, что Глеб Баркин погиб 19 мая.

— Глеб был добрым, искренним, трудолюбивым парнем. В классе его любили и уважали все ученики и учителя. Учился хорошо, старался выполнять все школьные задания. За поручения брался первым, а если нужно было кому-то помочь, всегда откликался на просьбу. <…> Он был скромным, но очень порядочным человеком. Слово «Родина» для него имело особый смысл. За мужество и героизм, проявленные при выполнении военной задачи, Глеб Баркин награжден орденом Мужества посмертно, — отмечается в посте.

7 мая на Украине погиб военный из Новосибирской области Алексей Рожков. У него остались жена и трое детей.

Недавно мы рассказывали о 24-летнем выпускнике Физико-математической школы НГУ Михаиле Ножкине, который погиб на Украине.

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