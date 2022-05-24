«Отработаю контракт и уйду»: 24-летний выпускник ФМШ НГУ погиб на Украине — воспоминания сестры и друга
Михаил Ножкин награжден двумя орденами Мужества
Выпускник Физико-математической школы НГУ Михаил Ножкин погиб на Украине. Это случилось еще
«Нас пять человек очень близких друзей»
Как рассказал НГС близкий друг Михаила, в Новосибирск он переехал после
— Мы жили в деревушке,
Друг вспоминает, что помимо увлечения спортом, Михаил был творческим человеком.
— У него хорошая физическая подготовка, а еще он писал песни и стихи, рэп, накладывал бит. Показывал друзьям. Он добрый, очень хороший человек, который всегда поможет, — вспоминает Влад.
«Рос в обычной семье»
Сестра Михаила рассказала НГС, каким был ее брат.
— В нашей общеобразовательной школе он учился на четверки и пятерки.
Она вспоминает, что ее брат никогда не рассматривал военную карьеру для себя, но в дело вмешался случай:
— В 11 классе его направили в военкомат на медкомиссию, затем ему перезвонили и предложили поступать в Военный университет Министерства обороны РФ. Никогда мы об этом не думали, не было даже таких мыслей. Единственное, когда ему было лет пять, у него была пилоточка и военная форма. Он ходил и пел песенку, которую сочинил сам: «Солдат в пилотке ходит по войне». Тогда еще был жив папа, наверное, это он подарил ему пилотку. А костюмчик сшила мама. Мальчишек часто интересует военная тема.
«Судьба сыграла шутку»
После предложения поступать в военный вуз семья Ножкиных стала рассматривать перспективы.
— Мы приходили в наш амурский вуз, и каждый факультет тянул его к себе. У него много спортивных достижений, он мудрый, умный, тактичный. Мы думали, размышляли и в итоге решили: почему бы не попробовать? Нам, наверное, затуманило разум, что это лучший военный университет России. Для брата это был своего рода вызов — справится ли. Ему было интересно, получится ли. И еще, наверное, сыграло роль, что события складывались таким образом, как будто это судьба его ведет. Судьба будто сыграла шутку. События сложились в цепочку. Случалось то, чего вроде как не должно было, и это придавало азарт и интерес, — говорит Ирина.
По словам девушки, по медицинским показателям ее брат не должен был стать военным.
— У него очень плохое зрение. Он не должен был поступить туда как минимум по этой причине. Чтобы пройти окулиста, он выучил таблицу для проверки зрения. А еще у него было повышенное давление тогда — у мальчишек в период роста такое бывает. Врачу он тогда сказал, что это впервые и произошло из-за волнения. Медкомиссию в итоге он прошел, — вспоминает сестра.
В Москве абитуриента никто не ждал. Но и здесь, как тогда казалось родственникам, повезло.
— Мы не знали, как его отправить. Брат написал на какой-то форум, откликнулся парень, который тоже поступал в том году и предложил остановиться в доме его родителей в Подмосковье. Они его встретили, это очень хорошая семья, папа — военный. В итоге мальчишки поступили вместе. Тогда казалось, что это счастливые случайности, — пересказывает Ирина жизнь брата.
Как она вспоминает, ее брат обладал особым даром дружить с людьми. Так произошло с семьей, которая встретила его по прибытии в Москву. Михаил заезжал к ним в гости, даже если их сына не было дома, вместе с хозяином перекладывал пол.
— У него золотые руки. Позолоченные, как он сам говорил. Он мог построить и отремонтировать всё что угодно. На первом курсе он научился по роликам на ютьюбе ремонтировать телефоны и ремонтировал их всему университету за символическую плату. Играть на гитаре он научился сам, причем тоже на ютьюбе. У него была невероятная тяга к знаниям. Нам передали его дневник. Там есть запись, сделанная в Сирии в 2021 году. В ней он пишет: «Нужно обязательно изучить всё о танках. Хочу разговаривать с танкистами на одном языке», — делится сестра.
В вузе Михаил встретил верных друзей. Ирина сообщила, что сейчас в живых нет двух человек из пяти.
— Я не думаю, что ему нравилась строгая атмосфера военного вуза, но у них с первого курса сложилась компания — пять мальчишек — они дружили до последнего момента. Думаю, именно дружба была для него самым ярким событием за все время учебы, — размышляет Ирина.
После окончания военного университета Михаилу Ножкину присвоили звание лейтенанта, и согласно регламенту он подписал контракт на пять лет.
«Сказал, что едет на учения»
— Мы до последнего не понимали, что в Сирии тоже было страшно. Говорил: мы сидим, нам скучно, прекрасная погода, мы загораем, красим траву. Он настолько берег меня и маму, что никогда ничего нам не рассказывал. Лишь один раз он поднял эту тему. Он вернулся из полугодовой командировки в Сирию, и я наедине его спросила: «Миш, тебе было там страшно?» — «Пару раз», «Ты мне когда-нибудь расскажешь?» — «Скорее всего нет», — вспоминает девушка.
Вторая командировка изначально должна была быть тоже в Сирию.
— Как командир взвода он поехал в Москву получать паспорта на своих ребят, ему сказали, что вы не едете. Ему не говорили куда, но он понимал. Из его дневника ясно, что он отдавал себе отчет. Нам он сказал, что едет на учения. Мы поняли сами, что он на Украине. Потом он позвонил с белорусского номера и сказал, что какое-то время не сможет выйти на связь. В следующий раз он позвонил недели через две с половиной. Это был разговор ровно минуту. Он ничего не сказал. Я его спросила: «Ты где?» Он: «На работе», «Когда ты приедешь?» — «Я пока работаю». Мы успели сказать только, что любим друг друга. До
11 апреля она в последний раз говорила с братом.
Два ордена Мужества
— Миша погиб 15 апреля, мы узнали 26 апреля. На связь из госпиталя вышел парень, который был с ним рядом в тот момент. Сначала он сообщил Мишиной бывшей жене (он успел жениться и развестись). Их отношения длились со школы, они то дружили, то разводились, пока в
У Михаила Ножкина два ордена Мужества. Один он получил при жизни, второй — посмертно.
— 22 марта 2022 года в составе подразделения [номер и название опущены] десантно-штурмовой бригады выполнил специальную задачу по удержанию плацдарма для продвижения Вооруженных Сил РФ с Северного направления в тыл противника. Получив информацию от наблюдательного поста на южной окраине населенного пункта о приближающихся двух надувных лодках с восточной стороны водохранилища, которые подвозили оружие и боеприпасы националистов, лейтенант
О втором подвиге в том же документе говорится следующее:
— 15 апреля при взятии под контроль села Сулиговка под городом Изюм (Украина) в ходе наступательных действий одним из первых вступил в бой с украинскими националистами. В ходе штурма опорного пункта противника гвардии лейтенант
Сестра уверена, что брат видел себя в других сферах:
— Он как-то сказал: «Отработаю контракт и уйду». Ему хотелось что-то делать руками. Жить по уставу и командовать людьми в жестких рамках было не его. «Миша, разреши себе быть собой, не стесняясь того, что ты не такой, как командиры взводов и рот», — писал он в своем дневнике.
С особым трепетом Ирина вспоминает об отношении брата к маленькой племяннице.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Моей доченьке год и пять месяцев, Миша ее очень любил. Когда первый раз взял на ручки, ей было
7 мая на Украине погиб военный из Новосибирской области Алексей Рожков. У