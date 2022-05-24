«Отработаю контракт и уйду»: 24-летний выпускник ФМШ НГУ погиб на Украине — воспоминания сестры и друга

— Мы не знали, как его отправить. Брат написал на какой-то форум, откликнулся парень, который тоже поступал в том году и предложил остановиться в доме его родителей в Подмосковье. Они его встретили, это очень хорошая семья, папа — военный. В итоге мальчишки поступили вместе. Тогда казалось, что это счастливые случайности, — пересказывает Ирина жизнь брата.

Как она вспоминает, ее брат обладал особым даром дружить с людьми. Так произошло с семьей, которая встретила его по прибытии в Москву. Михаил заезжал к ним в гости, даже если их сына не было дома, вместе с хозяином перекладывал пол.

— У него золотые руки. Позолоченные, как он сам говорил. Он мог построить и отремонтировать всё что угодно. На первом курсе он научился по роликам на ютьюбе ремонтировать телефоны и ремонтировал их всему университету за символическую плату. Играть на гитаре он научился сам, причем тоже на ютьюбе. У него была невероятная тяга к знаниям. Нам передали его дневник. Там есть запись, сделанная в Сирии в 2021 году. В ней он пишет: «Нужно обязательно изучить всё о танках. Хочу разговаривать с танкистами на одном языке», — делится сестра.