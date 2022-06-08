«Многим подрядчикам выплатили где-то 30%»: строители нового ЛДС не получили полный расчет за работу

— Привлечение дополнительных средств может быть проблематично за счет того, что многим подрядным организациям выплачено где-то 30% от выполненных ими работ. Кроме того, государственная экспертиза не вся закончена. Не вся экспертиза пройдена, а уже работы выполняются. Проблемы могут быть с тем, что когда работа закончится и арена будет введена в новые сроки, многие компании не смогут выплатить заработную плату и люди останутся без заработанных денег, — добавил депутат.

Алексей Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области, отметил, что во время строительства ЛДС был и коронавирус, и подорожание материалов.