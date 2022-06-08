«Многим подрядчикам выплатили где-то 30%»: строители нового ЛДС не получили полный расчет за работу
В Минстрое заявляют, что власти обязательства выполнили, а проблемы произошли на этапе генподрядчика
Подрядные организации, работающие на стройке нового ЛДС, получили неполный расчет за работу. По информации, озвученной на заседании комитета по строительству Заксобрания НСО, некоторым строителям до сих пор выплатили только 30% от обещанных средств. В Минстрое НСО заявляют, что власти со своей стороны рассчитались по контрактам, а долг сформировался на этапе расчета генподрядчика с подрядчиками.
Депутат заксобрания Сергей Конько на комитете поднял тему с переносом сроков сдачи ЛДС на ноябрь.
— Мы уже обращали внимание, что ЛДС строят с отставаниями. И теперь у нас заинтересовался отставаниями заместитель генерального прокурора, который был на площадке и указал на то, что необходимо соблюдать сроки. Появилась информация, что сроки переносятся с октября на ноябрь. И следующая информация, что необходимо усилить работы на объекте и привлечение людей на объект, — рассказал депутат.
О том, что на новую ледовую арену необходимо привлекать дополнительных рабочих, сообщила накануне, 7 июня, пресс-служба правительства Новосибирской области. Этот вопрос также обсуждался во время совещания, где присутствовал прокурор.
— Привлечение дополнительных средств может быть проблематично за счет того, что многим подрядным организациям выплачено где-то 30% от выполненных ими работ. Кроме того, государственная экспертиза не вся закончена. Не вся экспертиза пройдена, а уже работы выполняются. Проблемы могут быть с тем, что когда работа закончится и арена будет введена в новые сроки, многие компании не смогут выплатить заработную плату и люди останутся без заработанных денег, — добавил депутат.
Алексей Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области, отметил, что во время строительства ЛДС был и коронавирус, и подорожание материалов.
— Нам буквально начиная с марта пришлось менять оборудование из Германии, США, Италии и Франции. Всё это в ручном режиме было перенесено. По этой причине нам пришлось перенести на ноябрь. Большое количество оборудования уже установлено. Мы успели перетащить его из-за границы и установить. Но всё не успели, — сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области.
Колмаков подтвердил, что вопрос с зарплатами существует.
— Эта невыплата зарплаты, которая произошла у генерального подрядчика с подрядными организациями. Сформировалась она в 2020 году — в начале 2021 года. Все свои обязательства ГКУ «Арена» и Минстрой перед генподрядчиком выполнили в 100%-м объеме, — сообщил Алексей Колмаков.
Сейчас идет корректировка проектной документации. Как предполагает Сергей Конько, это будет последняя корректировка.
ЛДС строит ООО «ЭлинАльфа». По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей
Заказчиком ЛДС выступает ГКУ НСО «Арена». По состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. На 24 мая генеральный подрядчик предъявил к оплате выполненные работы на сумму 3,7 миллиарда рублей — это лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.
НГС отправил запрос в ООО «ЭлинАльфа» по поводу ситуации с выплатой зарплат.
В апреле гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский заявил о переносе срока сдачи ЛДС, но тогда областное правительство опровергло эту информацию.
2 июня стало известно, что парк у нового ЛДС не закончат к Дню города, поскольку строителям пришлось пересматривать стоимость контракта. Парк откроют в начале сентября.