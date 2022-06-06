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Новосибирцам разрешили бесплатно проехать в метро — нужно только вспомнить стихи Пушкина

Акция проходит только 6 июня — в день рождения великого писателя

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Акция организована в Пушкинский день России фондом «Родное слово»

Акция организована в Пушкинский день России фондом «Родное слово»

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В Новосибирске 6 июня с 10:00 до 15:00 можно будет бесплатно проехать на метро на семи станциях. Для этого нужно выполнить всего два условия — прочесть наизусть две строфы Александра Пушкина.

Акция организована в Пушкинский день России фондом «Родное слово».

Прочитать стихи можно на 7 станциях метро: «Студенческая», «Речной вокзал», «Октябрьская», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская», «Берёзовая роща».

Напомним, что 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великий писатель родился в 1799 году.

На выходных в НОВАТе состоялась премьера оперы по произведению Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

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