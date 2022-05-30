Стройматериалы сорвались со стройки на Сухарной и упали рядом с гуляющими детьми — видео опасного инцидента

В субботу, 28 мая, со стройплощадки дома на Сухарной, 96/3 сорвались строительные материалы. Доски и металлические элементы упали недалеко от детской площадки, где находились люди. Момент падения попал на видео.

— Там гуляют дети со всей округи, потому что площадка новая, большая, с футбольным полем. Там большая загруженность по нахождению детей. Я был там в этот момент и могу сказать, что никого не убило по очень счастливой случайности. Они упали на лавку, а на этой лавке постоянно сидят мамочки с колясками, — рассказал житель Сухарной Олег Мирошкин.