Стройматериалы сорвались со стройки на Сухарной и упали рядом с гуляющими
детьми — видео опасного инцидента
Доски упали на скамейку, где часто отдыхают матери с колясками
В субботу, 28 мая, со стройплощадки дома на Сухарной, 96/3 сорвались строительные материалы. Доски и металлические элементы упали недалеко от детской площадки, где находились люди. Момент падения попал на видео.
— Там гуляют дети со всей округи, потому что площадка новая, большая, с футбольным полем. Там большая загруженность по нахождению детей. Я был там в этот момент и могу сказать, что никого не убило по очень счастливой случайности. Они упали на лавку, а на этой лавке постоянно сидят мамочки с колясками, — рассказал житель Сухарной Олег Мирошкин.
Дом на Сухарной строит компания ООО «Бови». По телефону компании сообщили, что не могут прокомментировать инцидент.
— Мы являемся застройщиками, а генподрядчиков мы нанимаем. То есть это не наша строительная организация. Да, такой инцидент был, сейчас всё устранено. Генподрядчик заключает договор еще с субподрядными организациями. У нас нет взаимоотношений с субподрядными организациями. К тому вопросу, о котором вы говорите, я не имею отношения, ссылаться на меня бессмысленно, это не зона моей ответственности, — сообщил собеседник НГС и отказался представиться.
В «Бови» сообщили, что подрядчик на строительстве — ООО «Стройград». В приемной компании сообщили, что знают об инциденте, но прокомментировать не могут, так как руководства нет на месте.
ООО «Бови» зарегистрировано в Новосибирске в 2005 году. Компания строит ЖК «Сосны». Учредитель и директор — Виктор Бобров. К концу 2021 года выручка фирмы составила
ООО «Стройград» зарегистрировано в 2021 году, директор и учредитель фирмы — Владимир Кобец. За 2021 год выручка фирмы составила 53,5 миллиона, чистая прибыль — 256 тысяч.
Сегодня в подъезде дома на Сухарной появилось объявление о произошедшем.
— Приносим свои извинения за произошедший случай и выражаем свою готовность компенсировать ущерб, причиненный имуществу дома и его жильцам действиями субподрядчика. Виновные лица установлены и в кратчайшие сроки будут привлечены к ответственности, — говорится в тексте объявления с подписью директора «Стройграда» Владимира Кобца.
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