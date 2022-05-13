На Михайловской набережной стартует фестиваль тюльпанов — что там можно будет увидеть
Сейчас в парке цветут 60 тысяч цветов
С 14 по 22 мая на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет фестиваль тюльпанов. Об этом сегодня, 13 мая, объявила в ходе брифинга вице-мэр города Анна Терешкова. В течение всей недели все желающие смогут любоваться тюльпанами, а 21 и 22 мая станут завершающими: в эти дни на Михайловской набережной будут работать интерактивные площадки.
— Наши специалисты каждый раз придумывают новые цвета, новый дизайн, чтобы удивить новосибирцев. Этот фестиваль — для удовольствия, созерцания, — сказала Анна Терешкова.
Каждый год площадь тюльпанов на набережной увеличивается. Луковицы живут в земле несколько лет, в итоге их становится больше год от года.
Тюльпаны на Михайловской набережной поделены на две части. Одна для того, чтобы только любоваться цветами, вторая оформлена как фотозона в виде подковы, где можно было фотографироваться с тюльпанами.
Старший региональный директор «Ленты» Анна Корабейникова рассказала, что тюльпаны — это знак признательности новосибирцам и городу за сотрудничество.
— Мы заказываем тюльпаны в сентябре в Голландии, в октябре высаживаем их вместе с сотрудниками парка. Количество тюльпанов увеличивается год от года. Фестиваль — знак признательности жителям города за совместную работу. Нам хочется быть причастными к благоустройству, — говорит Анна Корабейникова.
По словам организаторов, 21 и 22 мая на набережной будет работать фотозона, можно будет получить магнитную фотографию в качестве подарка бесплатно. Гостей ждет инсталляция с живыми цветами в виде сердца, а также гигантская раскраска для взрослых и детей.
Также посмотрите, как сейчас выглядит цветущая Михайловская набережная.