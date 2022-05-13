На Михайловской набережной стартует фестиваль тюльпанов — что там можно будет увидеть

С 14 по 22 мая на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет фестиваль тюльпанов. Об этом сегодня, 13 мая, объявила в ходе брифинга вице-мэр города Анна Терешкова. В течение всей недели все желающие смогут любоваться тюльпанами, а 21 и 22 мая станут завершающими: в эти дни на Михайловской набережной будут работать интерактивные площадки.