«Ведется активный розыск лиц»: в НСО возбудили 5 уголовных дел за неосторожное обращение с огнем
Еще 664 дела возбудили по административным статьям
Возбудили пять уголовных дел из-за пожаров, возникших в НСО при неосторожном обращении с огнем и поджогах травы. Речь идет о ситуациях, когда огонь уничтожал дачные участки, жилые дома, надворные постройки и лесные насаждения.
Правоохранители обратили внимание на жителей пяти районов области, сообщили на сайте областного правительства:
— В Мошковском районе неустановленное лицо, неосторожно обращавшееся с огнем, уничтожило строения и имущество на территории 13 садовых участков в СНТ, в Болотнинском районе неустановленный гражданин поджег траву — в результате сгорело 8 жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется активный розыск данных лиц — их ждет уголовное наказание.
Также за время пожароопасного периода возбудили 664 дела об административных правонарушениях.
На прошлой неделе в области пожароопасность возросла до 5-го класса. Действие особого противопожарного режима продлили до 15 мая. В 15 районах области, а также в Бердске и Искитиме развернуты оперативные штабы при органах местного самоуправления.
На фоне полыхающих в регионе ландшафтных пожаров губернатор Андрей Травников заявил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет жестче.