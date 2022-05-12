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«Ведется активный розыск лиц»: в НСО возбудили 5 уголовных дел за неосторожное обращение с огнем

Еще 664 дела возбудили по административным статьям

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Противопожарный режим в области продлили до 15 мая

Противопожарный режим в области продлили до 15 мая

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Возбудили пять уголовных дел из-за пожаров, возникших в НСО при неосторожном обращении с огнем и поджогах травы. Речь идет о ситуациях, когда огонь уничтожал дачные участки, жилые дома, надворные постройки и лесные насаждения.

Правоохранители обратили внимание на жителей пяти районов области, сообщили на сайте областного правительства:

— В Мошковском районе неустановленное лицо, неосторожно обращавшееся с огнем, уничтожило строения и имущество на территории 13 садовых участков в СНТ, в Болотнинском районе неустановленный гражданин поджег траву — в результате сгорело 8 жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется активный розыск данных лиц — их ждет уголовное наказание.

Также за время пожароопасного периода возбудили 664 дела об административных правонарушениях.

На прошлой неделе в области пожароопасность возросла до 5-го класса. Действие особого противопожарного режима продлили до 15 мая. В 15 районах области, а также в Бердске и Искитиме развернуты оперативные штабы при органах местного самоуправления.

На фоне полыхающих в регионе ландшафтных пожаров губернатор Андрей Травников заявил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет жестче.

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