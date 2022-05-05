СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 69.42
eur 72.78
СрочноЗаканчивается отопительный сезон
Все новости
Все новости
Подробности

«Ситуация, если честно, надоела»: Андрей Травников — о том, как будут бороться с палом травы

Перечисленные меры могут принять с 2023 года

242
За неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы

За неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы

Поделиться

Андрей Травников отметил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет более жесткой.

Андрей Травников сказал, что сейчас увеличение штрафов вряд ли уже повлияет на ситуацию с пожарами, но в следующем году регион планирует усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены.

— Сил для тушения пожаров хватает, но, к сожалению, количество возгораний на территории региона большое, поэтому приходится перебрасывать. В будущем сезоне готовятся более жесткие меры. Потому что ситуация, если честно, надоела. Не поменялась с 2020 года, — заметил Андрей Травников во время пресс-конференции.

Губернатор подчеркнул, что возможностей для дисциплинирования жителей, сельхозпроизводителей нужно больше:

— Во-первых, сейчас анализируем опыт других субъектов. Возможно, особый противопожарный режим будем вводить в следующем году с 1 апреля. При этом будем полностью запрещать пал травы, независимо, контролируемый или нет. Второе достаточно жесткое предложение, которое я высказал, — сегодня, уже два года подряд, мы лишаем поддержки регионального уровня тех фермеров, которые были привлечены к административной ответственности за поджог травы. Возможно, с 2023 года эта норма будет распространяться на всех землепользователей, независимо от того, привлечены они к административной ответственности или нет. Допустил возгорание на своих землях — господдержку не жди.

Кроме того, добавил он, будут инициировать повышение штрафов, но штрафы — это федеральные полномочия.

Ранее мы рассказывали, как из-за пала травы в Новосибирской области сгорели шесть жилых домов.

По теме 5

Андрей Травниковпал травыпожары
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2