«Ситуация, если честно, надоела»: Андрей Травников — о том, как будут бороться с палом травы

Андрей Травников отметил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет более жесткой.

Андрей Травников сказал, что сейчас увеличение штрафов вряд ли уже повлияет на ситуацию с пожарами, но в следующем году регион планирует усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены.

— Сил для тушения пожаров хватает, но, к сожалению, количество возгораний на территории региона большое, поэтому приходится перебрасывать. В будущем сезоне готовятся более жесткие меры. Потому что ситуация, если честно, надоела. Не поменялась с 2020 года, — заметил Андрей Травников во время пресс-конференции.