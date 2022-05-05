«Ситуация, если честно, надоела»: Андрей Травников — о том, как будут бороться с палом травы
Перечисленные меры могут принять с 2023 года
Андрей Травников отметил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет более жесткой.
Андрей Травников сказал, что сейчас увеличение штрафов вряд ли уже повлияет на ситуацию с пожарами, но в следующем году регион планирует усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены.
— Сил для тушения пожаров хватает, но, к сожалению, количество возгораний на территории региона большое, поэтому приходится перебрасывать. В будущем сезоне готовятся более жесткие меры. Потому что ситуация, если честно, надоела. Не поменялась с 2020 года, — заметил Андрей Травников во время пресс-конференции.
Губернатор подчеркнул, что возможностей для дисциплинирования жителей, сельхозпроизводителей нужно больше:
— Во-первых, сейчас анализируем опыт других субъектов. Возможно, особый противопожарный режим будем вводить в следующем году с
Кроме того, добавил он, будут инициировать повышение штрафов, но штрафы — это федеральные полномочия.
Ранее мы рассказывали, как из-за пала травы в Новосибирской области сгорели шесть жилых домов.