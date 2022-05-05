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Пожароопасность выросла до 5-го класса в нескольких районах НСО — что это означает

В ближайшие дни ожидается жаркая погода

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В большинстве районов сохраняется <nobr class="_">4-й</nobr> класс пожароопасности

В большинстве районов сохраняется 4-й класс пожароопасности

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В нескольких районах Новосибирской области увеличен класс пожароопасности. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на ФБГУ «Западно-Сибирское УГМС». Согласно этой информации, с 7 по 11 мая в Баганском, а также с 8 по 11 мая в Купинском и Здвинском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса горимости. В остальных районах области сохраняется 4-й класс пожароопасности.

В МЧС пояснили, что прогнозируется увеличение риска возникновения очагов природных пожаров. Возрастает угроза возникновения очагов природных пожаров, в частных подворьях, на дачах и приусадебных участках. Причинами этого могут послужить неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и разведение костров.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней воздух в НСО прогреется до +22 градусов, местами потеплеет до +27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду. Осадков не ожидается. Все условия вместе могут усугубить ситуацию с природными пожарами в регионе.

На фоне полыхающих в регионе ландшафтных пожаров губернатор Андрей Травников заявил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет более жесткой. По мнению Травникова, сейчас увеличение штрафов вряд ли уже повлияет на ситуацию с пожарами, но в следующем году регион планирует усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены.

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