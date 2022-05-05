Пожароопасность выросла до
5-го класса в нескольких районах НСО — что это означает
В ближайшие дни ожидается жаркая погода
В нескольких районах Новосибирской области увеличен класс пожароопасности. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на ФБГУ «Западно-Сибирское УГМС». Согласно этой информации, с 7 по 11 мая в Баганском, а также с 8 по 11 мая в Купинском и Здвинском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность
В МЧС пояснили, что прогнозируется увеличение риска возникновения очагов природных пожаров. Возрастает угроза возникновения очагов природных пожаров, в частных подворьях, на дачах и приусадебных участках. Причинами этого могут послужить неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и разведение костров.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней воздух в НСО прогреется до +22 градусов, местами потеплеет до +27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду. Осадков не ожидается. Все условия вместе могут усугубить ситуацию с природными пожарами в регионе.
На фоне полыхающих в регионе ландшафтных пожаров губернатор Андрей Травников заявил, что с 2023 года борьба с палом травы в Новосибирской области будет более жесткой. По мнению Травникова, сейчас увеличение штрафов вряд ли уже повлияет на ситуацию с пожарами, но в следующем году регион планирует усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены.