Пожароопасность выросла до 5-го класса в нескольких районах НСО — что это означает

В нескольких районах Новосибирской области увеличен класс пожароопасности. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на ФБГУ «Западно-Сибирское УГМС». Согласно этой информации, с 7 по 11 мая в Баганском, а также с 8 по 11 мая в Купинском и Здвинском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса горимости. В остальных районах области сохраняется 4-й класс пожароопасности.



В МЧС пояснили, что прогнозируется увеличение риска возникновения очагов природных пожаров. Возрастает угроза возникновения очагов природных пожаров, в частных подворьях, на дачах и приусадебных участках. Причинами этого могут послужить неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и разведение костров.

