В Новосибирской области выпустили постановление о выплатах семьям погибших в спецоперации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил порядок выплат семьям погибших росгвардейцев и пограничников ФСБ во время спецоперации. Информация об этом появилась на сайте областного правительства 11 мая.



Областное правительство опубликовало документ с правками в постановление № 157-п «Об оказании единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля 2022 года».