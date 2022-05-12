В Новосибирской области выпустили постановление о выплатах семьям погибших в спецоперации
Согласно документу, семьи получат по три миллиона
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил порядок выплат семьям погибших росгвардейцев и пограничников ФСБ во время спецоперации. Информация об этом появилась на сайте областного правительства 11 мая.
Областное правительство опубликовало документ с правками в постановление
Название документа решено изложить в следующей редакции: «Об оказании единовременной материальной помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля 2022 года, военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей».
В документе идет речь о служащих Росгвардии, которые участвовали в спецоперации, о пограничниках ФСБ, которые несли службу в примыкающих районах, а также об их семьях.
Согласно документам, единовременные выплаты семьям погибших военнослужащих составят 3 миллиона рублей.
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