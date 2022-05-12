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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области выпустили постановление о выплатах семьям погибших в спецоперации

Согласно документу, семьи получат по три миллиона

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Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников

Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил порядок выплат семьям погибших росгвардейцев и пограничников ФСБ во время спецоперации. Информация об этом появилась на сайте областного правительства 11 мая.

Областное правительство опубликовало документ с правками в постановление № 157-п «Об оказании единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля 2022 года».

Название документа решено изложить в следующей редакции: «Об оказании единовременной материальной помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля 2022 года, военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей».

В документе идет речь о служащих Росгвардии, которые участвовали в спецоперации, о пограничниках ФСБ, которые несли службу в примыкающих районах, а также об их семьях.

Согласно документам, единовременные выплаты семьям погибших военнослужащих составят 3 миллиона рублей.

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Военнослужащим, которые получили тяжелое увечье, выплатят 1 миллион рублей. Если травмы легкие — 500 тысяч рублей.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей.

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