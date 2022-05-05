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За несколько часов до репетиции парада Победы по Красному проспекту пустили военную технику. Видео

В это время на дороге работал регулировщик

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Колонна военной техники пошла по центру города

Колонна военной техники пошла по центру города

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Колонна военной техники проехала через центр Новосибирска за несколько часов до начала репетиции парада.

Во время проезда ракетных комплексов, бронетранспортеров и танков не перекрывали движение, но на дороге работал регулировщик. Машины ехали в сопровождении ГИБДД.

— В настоящее время на Красном проспекте осуществляется сбор военной техники для участия в первой совместной репетиции парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Репетиция парада состоится в 20 часов, уточнили в ЦВО.

9 мая ради празднования Дня Победы ограничат движение на улицах Новосибирска. Мы узнали, куда нельзя будет пройти без приглашения, и собрали все торжественные мероприятия на одной картинке.

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