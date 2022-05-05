За несколько часов до репетиции парада Победы по Красному проспекту пустили военную технику. Видео
В это время на дороге работал регулировщик
Колонна военной техники проехала через центр Новосибирска за несколько часов до начала репетиции парада.
Во время проезда ракетных комплексов, бронетранспортеров и танков не перекрывали движение, но на дороге работал регулировщик. Машины ехали в сопровождении ГИБДД.
— В настоящее время на Красном проспекте осуществляется сбор военной техники для участия в первой совместной репетиции парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Репетиция парада состоится в 20 часов, уточнили в ЦВО.
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