«Достаточно большой объем замечаний»: губернатор НСО ответил, лишат ли «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Компанию «Экология-Новосибирск» пока не собираются лишать статуса регионального оператора. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

На вопрос о том, идет ли речь о лишении «Экологии» статуса регионального оператора из-за накопившихся проблем с мусором, губернатор ответил так:



— Да, в прошлом году были серьезные претензии к регоператору — больше летом, в основном в августе — начале сентября. Тогда им удалось удержать свой статус за счет устранения этих замечаний за счет приобретения дополнительных контейнеров и собственной техники.

