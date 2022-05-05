«Достаточно большой объем замечаний»: губернатор НСО ответил, лишат ли «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора
Он отметил, что пока все претензии фиксируются
Компанию «Экология-Новосибирск» пока не собираются лишать статуса регионального оператора. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.
На вопрос о том, идет ли речь о лишении «Экологии» статуса регионального оператора из-за накопившихся проблем с мусором, губернатор ответил так:
— Да, в прошлом году были серьезные претензии к регоператору — больше летом, в основном в августе — начале сентября. Тогда им удалось удержать свой статус за счет устранения этих замечаний за счет приобретения дополнительных контейнеров и собственной техники.
Андрей Травников добавил, что сегодня тоже достаточно большой объем замечаний, и он поручил их все фиксировать для того, чтобы в дальнейшем принимать решение.
— Но в данный момент я бы не торопился принимать решение, потому что мы понимаем, что сегодняшняя ситуация спровоцирована искусственно. Фактически это коммерческий шантаж — мне бы не хотелось ему потакать. Поэтому сначала дадим возможность стабилизировать ситуацию, предпосылки для этого есть. А после этого будем анализировать, что произошло, и принимать решение, — сказал губернатор.
Напомним, что 4 мая Андрей Травников подчеркивал, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса.
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