«Не рекомендуем выходить на улицу»: качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до
7 баллов
Это может быть связано с ландшафтными пожарами в области
По данным сервиса airvoice.io, качество воздуха в Новосибирске сегодня утром ухудшилось до 7 баллов из 10 возможных во всех районах города. При таком уровне загрязнения выходить на улицу не рекомендуется.
Согласно уточненному прогнозу погоды на
Состояние воздуха может быть связано с горящими по всей Новосибирской области ландшафтными пожарами: на
Накануне спасатели МЧС поймали тракториста с горящей бороной. Он выжигал сухую траву по заданию директора.