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«Не рекомендуем выходить на улицу»: качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов

Это может быть связано с ландшафтными пожарами в области

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Загрязнение воздуха может быть связано с дымом пожаров

Загрязнение воздуха может быть связано с дымом пожаров

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По данным сервиса airvoice.io, качество воздуха в Новосибирске сегодня утром ухудшилось до 7 баллов из 10 возможных во всех районах города. При таком уровне загрязнения выходить на улицу не рекомендуется.

Согласно уточненному прогнозу погоды на 3 мая, температура воздуха сегодня составит +11... +13 градусов, по области — до +15. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Дождя, который мог бы прибить пыль, ждать не стоит: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Мест, где можно дышать полной грудью, в Новосибирске <nobr class="_">3 мая</nobr> нет

Мест, где можно дышать полной грудью, в Новосибирске 3 мая нет

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Состояние воздуха может быть связано с горящими по всей Новосибирской области ландшафтными пожарами: на 3 мая сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. В последних числах апреля огонь начал переходить на деревни: в Доволенском селе Суздалка сгорело не меньше 15 домов, а в деревне Молот Коченевского района — 6 жилых домов и еще больше надворных построек.

Накануне спасатели МЧС поймали тракториста с горящей бороной. Он выжигал сухую траву по заданию директора.

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