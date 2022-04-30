В Ленинградской области нашли останки солдата из НСО — его опознали по медали «За отвагу»
Власти региона займутся поиском родственников
В Ленинградской области поисковый отряд из Вологды нашел останки военного из Венгеровского района Новосибирской области Федора Константиновича Федорова, родившегося в 1912 году. Его опознали по медали «За отвагу».
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Вологды Сергей Воропанов. Останки обнаружили участники отряда Вологодского объединения поисковиков. Мэр Вологды по видеосвязи сообщил о находке губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
— Наши поисковики на днях подняли бойца, при нем оказалась медаль за отвагу. Мы установили, что эта медаль принадлежит Федорову Федору Константиновичу, уроженцу Новосибирской области 1912 года рождения. Федор Константинович из Венгеровского района. Уважаемый Андрей Александрович, хотел бы к вам обратиться, чтобы доставить эту медаль родственникам Федора Константиновича, — сказал в разговоре Сергей Воропанов.
Поисковикам удалось выяснить, что у Федора Федоровича были жена и дочь. Во время Великой Отечественной войны он с сослуживцами атаковал разведгруппу немецких солдат и захватил пленного.
Андрей Травников пообещал, что родных военного постараются найти до 9 мая. Если выяснится, что у Федора Федорова не осталось родственников, медаль передадут в музей Венгеровского района.
В апреле прошлого года в Ленинградской области нашли останки солдата, который родился в селе Каменка. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Предположительно, военный погиб во время операции по прорыву блокады Ленинграда.