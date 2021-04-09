Останки солдата из Каменки нашли в Ленинградской области — что было в его смертном медальоне

В Ленинградской области обнаружили останки новосибирского солдата
В Ленинградской области, недалеко от железнодорожной станции Апраксин, нашли останки солдата, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Он жил в Новосибирской области, в селе Каменка.
Бойца в воскресенье,
Алия Першина — основатель поискового отряда «Возрождение» в Казани, сейчас живет в Санкт-Петербурге и сотрудничает с отрядом «Миф».
Числился пропавшим без вести
— Еще в начале войны у нас ввели так называемые смертные медальоны, то есть знаки, по которым можно было опознать солдат. Эти знаки просуществовали до 1943 года. Что из себя представляет медальон? Это эбонитовая капсула, в которую кладется два бумажных бланка, оба должны быть заполнены. Когда боец погибал, похоронная команда один листочек вынимала и забирала, дабы учесть потери, а второй оставался в капсуле с бойцом, — объяснила Алия Першина.
При этом, по словам Алии, у солдат было суеверие: якобы тот, кто заполнит смертный медальон, — погибнет.
— И вот мы на протяжении многих лет находим пустые медальоны. А для нас медальон — возможность установить еще одно имя среди миллионов тех, кто пропал без вести. Слава богу, Николай Павлович этот медальон заполнил, — сказала Алия Першина.
Поисковикам повезло еще в том, что медальон Николая Пастухова был плотно закручен, внутрь не попала вода, и бумага не сгнила. В районе, где проходили поиски, много болот.
— Еще очень хорошо, что он заполнил его карандашом, потому что он оставляет более глубокие следы. Это тот случай, когда всё совпало, нам крупно повезло. Потому что он до этого числился пропавшим без вести. Где он, что с ним — никакой информации не было у семьи. Скорее всего, им пришла похоронка о том, что он пропал без вести. Где пропал, на каком направлении, вряд ли они узнали, — сказала поисковик.
«Досталось ему сильно, мало целых костей»
Алия Першина рассказала, что Николай Пастухов родился в 1908 году, а призвали его в январе
В своем смертном медальоне он указал и имя своей жены, ее звали Агафья Белоусова.
Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 1941 по 1943 год.
По словам поисковика отряда «Миф» Ивана Филатова, который нашел солдата, предположительно, Николай Пастухов погиб осенью 1941 года, во время первой операции по прорыву блокады.
— Это берег ручья Осиновый, там достаточно большой ручей, они, видимо, его форсировали, и прямо перед ним он погиб. Там метра
Он добавил, что при себе, кроме медальона, у Николая Пастухова были опасная бритва, помазок и пара монет — всё это лежало в левом кармане галифе. Кроме того, у солдата были пенал для ремонта винтовки и винтовка Мосина.
Алия Першина рассказала, что Николай Павлович Пастухов не числится в доступных списках частей, то есть неизвестно, в какой части он служил. Его имя встречается только в подворовых записях.
— После войны, когда посыпались запросы, государство было вынуждено провести подворовую перепись. Организовали специальные группы, которые ходили по деревням и записывали, кто и когда ушел на войну, в военкоматах брали информацию, — объяснила специалист.
Предположительно, информацию о Николае Пастухове дала его жена, известно, что и после войны она жила в Каменке.
Сейчас останки Николая Пастухова — на хранении в Санкт-Петербурге, а поисковики надеются найти его родственников.
— Если найдем родственников и родственники захотят его захоронить на малой родине, будем передавать, — сказал Иван Филатов.
Прошлой весной мы публиковали цикл материалов к