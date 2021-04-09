Останки солдата из Каменки нашли в Ленинградской области — что было в его смертном медальоне

Числился пропавшим без вести

— Еще в начале войны у нас ввели так называемые смертные медальоны, то есть знаки, по которым можно было опознать солдат. Эти знаки просуществовали до 1943 года. Что из себя представляет медальон? Это эбонитовая капсула, в которую кладется два бумажных бланка, оба должны быть заполнены. Когда боец погибал, похоронная команда один листочек вынимала и забирала, дабы учесть потери, а второй оставался в капсуле с бойцом, — объяснила Алия Першина.

При этом, по словам Алии, у солдат было суеверие: якобы тот, кто заполнит смертный медальон, — погибнет.

— И вот мы на протяжении многих лет находим пустые медальоны. А для нас медальон — возможность установить еще одно имя среди миллионов тех, кто пропал без вести. Слава богу, Николай Павлович этот медальон заполнил, — сказала Алия Першина.

Поисковикам повезло еще в том, что медальон Николая Пастухова был плотно закручен, внутрь не попала вода, и бумага не сгнила. В районе, где проходили поиски, много болот.