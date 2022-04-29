Полиция приехала на место ДТП и увидела на машине наклейку против спецоперации — новосибирцу грозит штраф

— Отработал, поехал туда. «Машина на вас оформлена?» «Да». «А вы только один на ней ездите?» Я говорю: «Да». И тут он внезапно переходит на ты. «А наклейку когда наклеил?» Тут я заподозрил что-то, — описал ситуацию Андрей.

Затем, рассказал мужчина, у него уточнили, где припаркована машина. Свой автомобиль сибиряк припарковал недалеко, поэтому полицейские предложили ему пойти на улицу, чтобы осмотреть ее:

— «Вот эту наклейку когда наклеил?» Я говорю: «Так, стоп, вы меня вызвали, чтобы вопросы по ДТП задать или насчет наклейки?» «Насчет наклейки». Я говорю: «А, тогда я не готов к такому разговору». Пошли назад.

Вернувшись в отдел, полицейские попросили у Андрея документы и начали печатать протокол. Мужчина утверждает, что попутно ему задавали наводящие вопросы по поводу наклейки, но он ссылался на статью 51 Конституции РФ.