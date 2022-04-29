Полиция приехала на место ДТП и увидела на машине наклейку против спецоперации — новосибирцу грозит штраф
Мужчину вызвали в отделение и составили протокол
Во вторник, 26 апреля, из-за пацифистской наклейки на машине на новосибирца составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина рассказал НГС, что всё началось с пустякового утреннего ДТП.
— Всё началось с мелкого ДТП, на которое я вызвал сотрудников ГАИ. Они приехали, всё оформили, отфотографировали место происшествия, машины. Всё по стандарту. Записали все данные и всё, уехали, — рассказал новосибирец Андрей Алтухов.
Полицейские, рассказывает мужчина, лишь уточнили, что если у них возникнут вопросы, с ним свяжутся по телефону. Сибиряк поехал на работу, а спустя несколько часов ему позвонили на мобильный и попросили подъехать в отдел полиции
— Отработал, поехал туда. «Машина на вас оформлена?» «Да». «А вы только один на ней ездите?» Я говорю: «Да». И тут он внезапно переходит на ты. «А наклейку когда наклеил?» Тут я заподозрил что-то, — описал ситуацию Андрей.
Затем, рассказал мужчина, у него уточнили, где припаркована машина. Свой автомобиль сибиряк припарковал недалеко, поэтому полицейские предложили ему пойти на улицу, чтобы осмотреть ее:
— «Вот эту наклейку когда наклеил?» Я говорю: «Так, стоп, вы меня вызвали, чтобы вопросы по ДТП задать или насчет наклейки?» «Насчет наклейки». Я говорю: «А, тогда я не готов к такому разговору». Пошли назад.
Вернувшись в отдел, полицейские попросили у Андрея документы и начали печатать протокол. Мужчина утверждает, что попутно ему задавали наводящие вопросы по поводу наклейки, но он ссылался на статью 51 Конституции РФ.
— Отвечал я только на вопросы, касающиеся моей личности. Как только он пытался разговорить или перевести разговор, я ссылался на
Пункт 1 статьи 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
В протоколе об административном правонарушении (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) обозначено, что в 08:30 26 апреля «был установлен гражданин» Андрей Алтухов, который «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР». В этом же документе уточняется, что мужчина «на своем автомобиле марки "Тойота-Приус" <...> на задней части багажника разместил наклейку с надписью против спецоперации на Украине, публично демонстрировав ее окружающим, тем самым искажал и дискредитировал задачи по исполнению Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации». Далее в документе указано, что сибиряк «совершил административное правонарушение, предусмотренное
Андрей Алтухов сообщил редакции, что будет обжаловать этот протокол с адвокатом.
Корреспондент НГС обратилась с запросом по ситуации в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
— 26 апреля у дома по улице Зорге
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В полиции также подтвердили, что на Андрея Алтухова составили протокол по
На прошлой неделе стало известно, что десятиклассник из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по новой статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.