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«Отрадно с точки зрения экологии»: в Новосибирской мэрии документы стали печатать на черновиках

Депутат горсовета поделилась их фотографиями

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Такую ситуацию заметили сегодня

Такую ситуацию заметили сегодня

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Сегодня в мэрии заметили, что официальные письма депутатам стали писать на черновиках. Об этом НГС рассказала депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова.

На одной стороне бумаги напечатано обращение к депутату, на другой — старый использованный документ

На одной стороне бумаги напечатано обращение к депутату, на другой — старый использованный документ

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— Достаточно понятно, что это сделано в целях экономии. Могу предположить, что из-за, как это называют в мэрии, сложившейся экономической ситуации были проблемы с заключением договоров на поставку бумаги. Либо не проблемы, а тот факт, что поставщик не мог найти бумагу. Соответственно, использование бумаги, конечно, сокращают, — предположила депутат горсовета Хельга Пирогова. — Я это заметила только сегодня, это было первое письмо, которое прислали в таком формате. Это отрадно с точки зрения экологии, так как мы давно обсуждали это в Совете депутатов.

Корреспондент НГС попытался связаться с председателем Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Асанцевым, однако он не ответил на звонок. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов признался, что такие документы не видел, и предположил, почему их напечатали на черновиках:

— Я с таким не сталкивался. Возможно, это и было. Я сомневаюсь, что именно документы, которые идут под подпись и печать, будут печататься таким образом. Возможно, это какие-то рабочие документы. Это еще допустимо. То есть те документы, которые не имеют юридической силы. В целях экономии бумаги это возможно, почему нет.

Ранее в Совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписал спикер горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым (ЕР).

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