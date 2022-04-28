«Отрадно с точки зрения экологии»: в Новосибирской мэрии документы стали печатать на черновиках

— Достаточно понятно, что это сделано в целях экономии. Могу предположить, что из-за, как это называют в мэрии, сложившейся экономической ситуации были проблемы с заключением договоров на поставку бумаги. Либо не проблемы, а тот факт, что поставщик не мог найти бумагу. Соответственно, использование бумаги, конечно, сокращают, — предположила депутат горсовета Хельга Пирогова. — Я это заметила только сегодня, это было первое письмо, которое прислали в таком формате. Это отрадно с точки зрения экологии, так как мы давно обсуждали это в Совете депутатов.

