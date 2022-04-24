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Мэрия Новосибирска хочет купить новые гирлянды на 5,5 миллиона рублей — ими к лету украсят центр

В прошлом году на украшения потратили на 2 миллиона меньше

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Новые гирлянды в центре Новосибирска будут точной копией тех, что повесили в прошлом году

Новые гирлянды в центре Новосибирска будут точной копией тех, что повесили в прошлом году

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Мэрия Новосибирска объявила открытый аукцион на поставку и монтаж ста гирлянд-перетяжек для украшения города в дни государственных и городских праздников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок и официальном портале Новосибирска.

Заказчиком является департамент строительства и архитектуры города Новосибирска. Он планирует закупить «светодиодную перетяжку с вертикальными световыми нитями разной переменной длины (в соответствии с чертежом) от 0,5 м до 1,3 м, на конце каждой третьей нити — прозрачный светящийся шар с мерцающими диодами», указано в опубликованном описании закупки. Длина каждой из десяти гирлянд — не менее 12 м.

Новые растяжки не станут заменой старым: ими планируют украсить участок Красного проспекта от 13-го и 24-го домов до Краеведческого музея и мэрии.

Начальная (максимальная) цена закупки — 5 миллионов 490 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе будут собирать до 4 мая 2022 года, у победителя будет месяц на то, чтобы поставить украшения.

Точно такие же гирлянды мэрия закупила в 2021 году. Тогда на новогодние украшения мэрия планировала потратить 3,5 миллиона рублей.

благоустройствогосзакупкиукрашение города
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