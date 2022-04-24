Мэрия Новосибирска хочет купить новые гирлянды на 5,5 миллиона рублей — ими к лету украсят центр

Мэрия Новосибирска объявила открытый аукцион на поставку и монтаж ста гирлянд-перетяжек для украшения города в дни государственных и городских праздников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок и официальном портале Новосибирска.

Заказчиком является департамент строительства и архитектуры города Новосибирска. Он планирует закупить «светодиодную перетяжку с вертикальными световыми нитями разной переменной длины (в соответствии с чертежом) от 0,5 м до 1,3 м , на конце каждой третьей нити — прозрачный светящийся шар с мерцающими диодами», указано в опубликованном описании закупки. Длина каждой из десяти гирлянд — не менее 12 м .