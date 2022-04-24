Мэрия Новосибирска хочет купить новые гирлянды на
5,5 миллиона рублей — ими к лету украсят центр
В прошлом году на украшения потратили на
Мэрия Новосибирска объявила открытый аукцион на поставку и монтаж ста гирлянд-перетяжек для украшения города в дни государственных и городских праздников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок и официальном портале Новосибирска.
Заказчиком является департамент строительства и архитектуры города Новосибирска. Он планирует закупить «светодиодную перетяжку с вертикальными световыми нитями разной переменной длины (в соответствии с чертежом) от
Новые растяжки не станут заменой старым: ими планируют украсить участок Красного проспекта от
Начальная (максимальная) цена закупки —
Точно такие же гирлянды мэрия закупила в 2021 году. Тогда на новогодние украшения мэрия планировала потратить