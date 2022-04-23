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Общегородской субботник с участием губернатора и мэра состоялся в Новосибирске 23 апреля (10 фото)

Фотокорреспондент НГС посетил две точки, где работали Андрей Травников и Анатолий Локоть

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Новосибирцы решили убрать свой город перед Пасхой

Новосибирцы решили убрать свой город перед Пасхой

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23 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на двух самых интересных точках, где собрались сотни людей.

Инвентарь для уборки на монументе Славы раздавали всем желающим

Инвентарь для уборки на монументе Славы раздавали всем желающим

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Первой точкой, которую посетил корреспондент НГС, стал монумент Славы.

Всего в парке корреспондент НГС насчитал не менее двухсот человек

Всего в парке корреспондент НГС насчитал не менее двухсот человек

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Погода для субботника оказалась подходящей: прохладно, но не ветрено.

Всего в Новосибирске десятки точек для субботника: на набережной, в Первомайском сквере и многих других местах

Всего в Новосибирске десятки точек для субботника: на набережной, в Первомайском сквере и многих других местах

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Уборка территории вокруг монумента Славы заняла пару часов.

Среди убирающихся было замечено много людей в жилетках «Единой России», но фотокорреспондента интересовали в основном рядовые горожане-добровольцы

Среди убирающихся было замечено много людей в жилетках «Единой России», но фотокорреспондента интересовали в основном рядовые горожане-добровольцы

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Второй точкой, которую посетил фотокорреспондент НГС, стала пойма реки Каменки.

Эту территорию в дальнейшем планируют благоустроить

Эту территорию в дальнейшем планируют благоустроить

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В традиционной генеральной уборке принял участие мэр Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова.

Мэр Новосибирска накануне зазывал всех желающих помочь ему

Мэр Новосибирска накануне зазывал всех желающих помочь ему

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К уборке подключили спасателей МАСС.

Аналогичные работы прошли сегодня в Инюшенском бору, в Сквере <nobr class="_">им. Грибоедова</nobr> (<nobr class="_">ул. Коммунстроевская, 161</nobr>), у зеленой зоны на <nobr class="_">ул. Крамского, 4а</nobr>

Аналогичные работы прошли сегодня в Инюшенском бору, в Сквере им. Грибоедова (ул. Коммунстроевская, 161), у зеленой зоны на ул. Крамского, 4а

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В начале марта на место будущей зоны отдыха было завезено 40 машин грунта для планировки территории и дальнейшего благоустройства входной зоны у озера.

Пришлось разбирать стихийные свалки на побережье Каменки

Пришлось разбирать стихийные свалки на побережье Каменки

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Осенью 2021 года отсюда убрали более 400 самовольно размещенных металлических гаражей. С площадки, ранее занимаемой гаражами, было вывезено почти 1200 кубометров твердых коммунальных отходов.

Планируется, когда позволит погода, провести санацию насаждений, чтобы можно было заниматься обновлением зеленого каркаса этой территории

Планируется, когда позволит погода, провести санацию насаждений, чтобы можно было заниматься обновлением зеленого каркаса этой территории

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В ноябре на выездном совещании представители администрации района, депутаты и жители обсуждали перспективу использования этой территории. Было решено создать благоустроенную зону со смотровой площадкой и дорожками вокруг озера с родниковой водой.

В октябре 2021 года в мэрии назвали субботник одной из причин появления пыли в городе. В апреле новосибирцы нашли гранату на субботнике в пойме Каменки.

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