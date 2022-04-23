Общегородской субботник с участием губернатора и мэра состоялся в Новосибирске 23 апреля (10 фото)

Общегородской субботник с участием губернатора и мэра состоялся в Новосибирске 23 апреля (
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Фотокорреспондент НГС посетил две точки, где работали Андрей Травников и Анатолий Локоть
23 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на двух самых интересных точках, где собрались сотни людей.
Первой точкой, которую посетил корреспондент НГС, стал монумент Славы.
Погода для субботника оказалась подходящей: прохладно, но не ветрено.
Уборка территории вокруг монумента Славы заняла пару часов.
Второй точкой, которую посетил фотокорреспондент НГС, стала пойма реки Каменки.
В традиционной генеральной уборке принял участие мэр Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова.
К уборке подключили спасателей МАСС.
В начале марта на место будущей зоны отдыха было завезено 40 машин грунта для планировки территории и дальнейшего благоустройства входной зоны у озера.
Осенью 2021 года отсюда убрали более 400 самовольно размещенных металлических гаражей. С площадки, ранее занимаемой гаражами, было вывезено почти 1200 кубометров твердых коммунальных отходов.
В ноябре на выездном совещании представители администрации района, депутаты и жители обсуждали перспективу использования этой территории. Было решено создать благоустроенную зону со смотровой площадкой и дорожками вокруг озера с родниковой водой.
В октябре 2021 года в мэрии назвали субботник одной из причин появления пыли в городе. В апреле новосибирцы нашли гранату на субботнике в пойме Каменки.