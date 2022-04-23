Общегородской субботник с участием губернатора и мэра состоялся в Новосибирске 23 апреля (10 фото)

В ноябре на выездном совещании представители администрации района, депутаты и жители обсуждали перспективу использования этой территории. Было решено создать благоустроенную зону со смотровой площадкой и дорожками вокруг озера с родниковой водой.

В октябре 2021 года в мэрии назвали субботник одной из причин появления пыли в городе. В апреле новосибирцы нашли гранату на субботнике в пойме Каменки.

