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«Экология-Новосибирск» обвинила бастующих водителей в саботаже и обратилась с заявлением в полицию

Помощь в ликвидации последствий забастовки окажет муниципальное предприятие МУП «САХ»

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Читатели ежедневно присылают десятки подобных фото в редакцию

Читатели ежедневно присылают десятки подобных фото в редакцию

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Руководство регоператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» считает, что забастовка новосибирских водителей, продлившаяся четыре дня, была незаконной, управляемой извне.

— Заявления о привлечении виновных в организации саботажа социально значимой коммунальной услуги переданы в правоохранительные органы Новосибирской области, — заявила НГС представитель «Экологии-Новосибирск» Светлана Петкун.

Ранее сами водители рассказали, что недавно их лишили 80 единиц современной спецтехники, взамен предоставив всего 30 машин, которые плохо приспособлены для сбора отходов. Мы публиковали репортаж из гаража, в котором мусорщики также жаловались на переработки и низкие зарплаты.

По словам одного из водителей, пожелавшего сохранить анонимность, ситуация до сих пор не нормализовалась.

— Мои коллеги сейчас находятся в гараже, в котором проходила забастовка. Выезжать им на линию не на чем, — сообщил НГС водитель 23 апреля.

22 апреля компания «Экология-Новосибирск» пообещала за выходные полностью очистить город от мусора, накопившегося за время забастовки водителей мусоровозов. Для дополнительного усиления принимаемых мер регоператор по вывозу ТКО заключило договор о сотрудничестве с МУП «САХ».

Сегодня ночью горела стихийная свалка на улице Богаткова — ее не вывозили из-за забастовки. По словам очевидца, столб огня достигал уровня второго этажа. По ссылке — видео работы пожарных.

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