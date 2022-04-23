«Огонь выше второго этажа!». Стихийная свалка горела ночью на Богаткова — ее не вывозили из-за забастовки
Пожарным пришлось вскрывать ближайший металлический гараж, стена которого тоже загорелась
23 апреля около полпервого ночи возле многоэтажки по адресу Богаткова, 183 загорелась секция, где складывают крупномерный мусор.
— В городе мусорный кризис, и скопилось его, крупномерного и разного другого, немало и в нашем дворе. Основу кучи составляли старая мебель и стройматериалы, выброшенные жильцами при очередном ремонте. Жар от возгорания чувствовался через двойное стекло, столб огня был выше второго этажа, — рассказал НГС очевидец Юрий.
Пожарным пришлось вскрывать металлический гараж, стена которого побывала в огне. Очевидно, потому, что в гараже могут быть горючие материалы. Активная фаза горения продолжалась 15–20 минут, судя по времени, когда в домовом чате появилось первое сообщение, — добавил Юрий.
НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС, на момент публикации этого материала ответа не получено.
Согласно информации на сайте регионального оператора по вывозу мусора «ЭкоТранс-Н», Октябрьский район входит в зону его обслуживания. На минувшей неделе водители и операторы компании отказались вывозить мусор с правобережья из-за нехватки спецтехники и маленьких зарплат. Забастовка продлилась четыре дня.
22 апреля компания «Экология-Новосибирск» пообещала за выходные полностью очистить город от мусора, накопившегося за время забастовки водителей мусоровозов.