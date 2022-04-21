В мае Новосибирск начнут обрабатывать от клещей — показываем эти места на карте
Часть работ закончат к майским праздникам
В Новосибирске 1 мая начнут обрабатывать общественные пространства от клещей. Их площадь составит более 217 гектаров.
Как сообщили НГС в управлении культуры мэрии Новосибирска, в городе обработают территории девяти парков. К ним относится «Бугринская роща», «Первомайский», парк имени Кирова, «Сосновый бор», «Заельцовский», «Сад им. Дзержинского», Центральный парк и Михайловскую набережную. Также от клещей обработают Новосибирский зоопарк.
— Площадь территорий, закрепленных за парками культуры и отдыха, Зоопарком, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 217 гектаров. Сроки начала обработки — с 1 мая 2022. Обработка будет осуществляться подрядными организациями. Всего на акарицидную обработку в текущем году бюджетом города предусмотрено 454 000 рублей, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также «Горзеленхоз» проведет обработку 37 озелененных территорий. На это в бюджете выделено 63 000 рублей.
Меры по защите от клещей примут и на новосибирских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Пасхе, Радонице, Святой Троице, Дню Победы.
— В целях предупреждения распространения клещевого энцефалита учреждением проводится комплекс противоклещевых мероприятий, включающих в себя: акарицидную обработку специальными химическими средствами территории общественных кладбищ, кошение травы, установку информационных щитов с предостережением о возможной опасности укуса клеща и мерами осторожности, — пояснили в пресс-центре мэрии.
Обработку кладбищ собираются начать 1 мая и завершить 31 мая. При этом воинские мемориалы на Заельцовском и Гусинобродском проведут до 6 мая.
В этом году первый укус клеща зарегистрировали в марте. К 18 апреля Роспотребнадзор сообщил о 8 укусах, управление заявило о начале эпидсезона по клещевым инфекциям. НГС рассказывал о самых распространенных заболеваниях, которые передаются при укусах, симптомах, выявлении и лечении.