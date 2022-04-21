В мае Новосибирск начнут обрабатывать от клещей — показываем эти места на карте

В Новосибирске 1 мая начнут обрабатывать общественные пространства от клещей. Их площадь составит более 217 гектаров.



Как сообщили НГС в управлении культуры мэрии Новосибирска, в городе обработают территории девяти парков. К ним относится «Бугринская роща», «Первомайский», парк имени Кирова, «Сосновый бор», «Заельцовский», «Сад им. Дзержинского», Центральный парк и Михайловскую набережную. Также от клещей обработают Новосибирский зоопарк.



— Площадь территорий, закрепленных за парками культуры и отдыха, Зоопарком, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 217 гектаров. Сроки начала обработки — с 1 мая 2022. Обработка будет осуществляться подрядными организациями. Всего на акарицидную обработку в текущем году бюджетом города предусмотрено 454 000 рублей, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

