СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняОткуда в Новосибирске дымка? Онлайн
Все новости
Все новости

«Привыкли, что после выходных идет подъем»: Травников — о подготовке новых мероприятий против ковида

Это предложил губернатор региона

288
Меры по защите от ковида на праздники рассмотрит оперативный штаб

Меры по защите от ковида на праздники рассмотрит оперативный штаб

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил принять дополнительные меры по защите от ковида. Их планируют ввести, чтобы заболеваемость не увеличилась после майских праздников.

— Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных подъем идет. Из-за более активного общения людей во время праздников и выходных. Поэтому предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, адекватных ситуации, не избыточный. Минимально необходимый, чтобы нам подготовиться к праздникам. Дай бог, шестой волны не будет, но тем не менее на всякий случай подстраховаться нужно, — заявил глава региона 18 апреля во время оперативного совещания.

Новые меры для предупреждения роста заболеваемости рассмотрит оперативный штаб.

Календарь майских праздников можно посмотреть в нашем материале.

Накануне оперативный штаб по коронавирусу в НСО сообщил, что скончались еще восемь заболевших. За сутки выявили 157 заразившихся.

Андрей Травниковкоронавирусмайские праздники
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2