«Привыкли, что после выходных идет подъем»: Травников — о подготовке новых мероприятий против ковида
Это предложил губернатор региона
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил принять дополнительные меры по защите от ковида. Их планируют ввести, чтобы заболеваемость не увеличилась после майских праздников.
— Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных подъем идет. Из-за более активного общения людей во время праздников и выходных. Поэтому предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, адекватных ситуации, не избыточный. Минимально необходимый, чтобы нам подготовиться к праздникам. Дай бог, шестой волны не будет, но тем не менее на всякий случай подстраховаться нужно, — заявил глава региона
Новые меры для предупреждения роста заболеваемости рассмотрит оперативный штаб.
Календарь майских праздников можно посмотреть в нашем материале.
Накануне оперативный штаб по коронавирусу в НСО сообщил, что скончались еще восемь заболевших. За сутки выявили 157 заразившихся.