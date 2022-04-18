«Привыкли, что после выходных идет подъем»: Травников — о подготовке новых мероприятий против ковида

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил принять дополнительные меры по защите от ковида. Их планируют ввести, чтобы заболеваемость не увеличилась после майских праздников.

— Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных подъем идет. Из-за более активного общения людей во время праздников и выходных. Поэтому предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, адекватных ситуации, не избыточный. Минимально необходимый, чтобы нам подготовиться к праздникам. Дай бог, шестой волны не будет, но тем не менее на всякий случай подстраховаться нужно, — заявил глава региона 18 апреля во время оперативного совещания.

