Знамя Победы подняли над администрацией Ленинского района в Новосибирске
Теперь оно будет развеваться напротив Монумента Славы постоянно
Знамя Победы подняли над администрацией Ленинского района в Новосибирске. Сегодня, 14 апреля, оно уже развевалось над зданием наравне с флагом страны и символикой города.
Знамя снимать не будут — об этом сообщил на этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он объяснил, что сейчас очень важно обращать внимание подростков на символику Победы.
— Мы специально приняли решение. Это решение принято совместно с губернатором о том, что Знамя Победы над администрацией Ленинского района сегодня — оно постоянно. Также как символика города, знамя Российской федерации, — сказал мэр Анатолий Локоть во время аппаратного совещания.
Отметим, что здание администрации Ленинского района располагается в Новосибирске напротив Монумента Славы.
В Новосибирске в этом году впервые с 2019 года пройдет полноформатное празднование Дня города. Также в городе проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила 11,5 миллиона рублей.