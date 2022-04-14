СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 79.85
eur 86.72
Тема дняВ каких районах самый грязный воздух
Все новости
Все новости

Знамя Победы подняли над администрацией Ленинского района в Новосибирске

Теперь оно будет развеваться напротив Монумента Славы постоянно

247
Власти решили Знамя не снимать

Власти решили Знамя не снимать

Поделиться

Знамя Победы подняли над администрацией Ленинского района в Новосибирске. Сегодня, 14 апреля, оно уже развевалось над зданием наравне с флагом страны и символикой города.

Знамя снимать не будут — об этом сообщил на этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он объяснил, что сейчас очень важно обращать внимание подростков на символику Победы.

— Мы специально приняли решение. Это решение принято совместно с губернатором о том, что Знамя Победы над администрацией Ленинского района сегодня — оно постоянно. Также как символика города, знамя Российской федерации, — сказал мэр Анатолий Локоть во время аппаратного совещания.

Отметим, что здание администрации Ленинского района располагается в Новосибирске напротив Монумента Славы.

Администрация находится напротив Монумента Славы

Администрация находится напротив Монумента Славы

Поделиться

В Новосибирске в этом году впервые с 2019 года пройдет полноформатное празднование Дня города. Также в городе проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила 11,5 миллиона рублей.

9 МаяДень ПобедыЗнамя Победы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2