СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 79.16
eur 85.98
Тема дняДТП с автобусом и троллейбусом: есть пострадавшая
Все новости
Все новости

Знамя Победы решили сделать постоянным над администрацией Ленинского района в Новосибирске

Об этом договорились мэр и губернатор

871
Когда знамя поднимут — пока неизвестно

Когда знамя поднимут — пока неизвестно

Поделиться

Над администрацией Ленинского района Новосибирска будет круглогодично развеваться Знамя Победы. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания.

— Очень важно в работе обращать внимание подростков на символику — даты, георгиевскую ленточку, Знамя Победы. Я напоминаю, что мы специально приняли решение. Это решение принято совместно с губернатором о том, что Знамя Победы над администрацией Ленинского района сегодня оно постоянно. Также как символика города, знамя Российской федерации, — сказал мэр Анатолий Локоть.

Отметим, что здание администрации Ленинского района располагается в Новосибирске напротив Монумента Славы.

В администрации Ленинского района корреспонденту НГС сообщили, что не обладают информацией о том, когда поднимут Знамя. Попросили оставить корреспондента контактный телефон и пообещали перезвонить позже. На момент публикации звонок не поступил.

Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить — когда Знамя появится над администрацией.

В Новосибирске в этом году впервые с 2019 года пройдет полноформатное празднование Дня города. Также в городе проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила 11,5 миллиона рублей.

9 МаяНовосибирскЗнамя Победы
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2