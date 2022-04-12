Знамя Победы решили сделать постоянным над администрацией Ленинского района в Новосибирске
Об этом договорились мэр и губернатор
Над администрацией Ленинского района Новосибирска будет круглогодично развеваться Знамя Победы. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания.
— Очень важно в работе обращать внимание подростков на символику — даты, георгиевскую ленточку, Знамя Победы. Я напоминаю, что мы специально приняли решение. Это решение принято совместно с губернатором о том, что Знамя Победы над администрацией Ленинского района сегодня оно постоянно. Также как символика города, знамя Российской федерации, — сказал мэр Анатолий Локоть.
Отметим, что здание администрации Ленинского района располагается в Новосибирске напротив Монумента Славы.
В администрации Ленинского района корреспонденту НГС сообщили, что не обладают информацией о том, когда поднимут Знамя. Попросили оставить корреспондента контактный телефон и пообещали перезвонить позже. На момент публикации звонок не поступил.
Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить — когда Знамя появится над администрацией.
В Новосибирске в этом году впервые с 2019 года пройдет полноформатное празднование Дня города. Также в городе проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила 11,5 миллиона рублей.