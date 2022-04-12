Возбуждены административные и уголовное дела из-за падения наледи с крыш на сибирячек

Оба инцидента произошли 31 марта. Пострадавшая на Ученической женщина рассказала о своих травмах и самочувствии НГС. Инцидент с падением льда на другую сибирячку на Карла Маркса попал на видео. 4 апреля на оперативном совещании губернатор поручил проверить, как почистили крыши в городе.