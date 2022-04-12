Возбуждены административные и уголовное дела из-за падения наледи с крыш на сибирячек
Оба инцидента произошли 31 марта
По результатам двух проверок прокуратура возбудила административные и уголовное дела из-за схода наледи с крыш на людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
— По результатам проверки 7 апреля текущего года прокуроры Ленинского и Первомайского районов Новосибирска внесли представления руководителям организаций, обслуживающих многоквартирный дом
Также возбудили административные дела по ст. 8.22 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» (нарушение требований в области благоустройства).
По факту схода снега с крыши нежилого здания на проспекте Карла Маркса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Процессуальное решение из-за схода наледи с крыши дома на Ученической пока не принято — проводится проверка.
Оба инцидента произошли 31 марта. Пострадавшая на Ученической женщина рассказала о своих травмах и самочувствии НГС. Инцидент с падением льда на другую сибирячку на Карла Маркса попал на видео. 4 апреля на оперативном совещании губернатор поручил проверить, как почистили крыши в городе.