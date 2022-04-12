СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 79.16
eur 85.98
Тема дняКак Новосибирск 10 лет борется с пылью
Все новости
Все новости

Возбуждены административные и уголовное дела из-за падения наледи с крыш на сибирячек

Оба инцидента произошли 31 марта

229
Процессуальное решение из-за схода наледи с крыши дома на Ученической пока не принято

Процессуальное решение из-за схода наледи с крыши дома на Ученической пока не принято

Поделиться

По результатам двух проверок прокуратура возбудила административные и уголовное дела из-за схода наледи с крыш на людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

— По результатам проверки 7 апреля текущего года прокуроры Ленинского и Первомайского районов Новосибирска внесли представления руководителям организаций, обслуживающих многоквартирный дом № 17 по ул. Ученической и нежилое здание №12 по пр. Карла Маркса, с которых сошла наледь и были травмированы люди, — сообщили в областной прокуратуре.

Также возбудили административные дела по ст. 8.22 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» (нарушение требований в области благоустройства).

По факту схода снега с крыши нежилого здания на проспекте Карла Маркса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Процессуальное решение из-за схода наледи с крыши дома на Ученической пока не принято — проводится проверка.

Оба инцидента произошли 31 марта. Пострадавшая на Ученической женщина рассказала о своих травмах и самочувствии НГС. Инцидент с падением льда на другую сибирячку на Карла Маркса попал на видео. 4 апреля на оперативном совещании губернатор поручил проверить, как почистили крыши в городе.

По теме (5)

сход наледи с крышипрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2