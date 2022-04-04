«Засучите рукава, проведите проверки»: губернатор — про уборку снега после падения глыб на двух женщин

На прошлой неделе сход снега накрыл двух женщин в разных частях Новосибирска —
31 марта первый случай произошел в Первомайском районе. Женщину госпитализировали, а следователи начали проверку. Второй случай, который был также
— За последние дни в Новосибирске дважды сходил снег с травмированием людей. Как-то нужно обратить внимание на эти вопросы и не забывать, что весна в самом разгаре. И я не понимаю, почему в этом году мы не можем предотвратить такие факты. Зима очень благоприятная, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Засучите рукава, проведите проверки всех собственников зданий, УК, ТСЖ. Несмотря на мораторий, запрет на проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Все УК, собственников можно смело привлекать к ответственности за нарушения. Это — угроза жизни людей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что по каждому случаю сейчас ведется разбирательство.
— Выявляются ответственные виновные лица, — добавил мэр.
В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.