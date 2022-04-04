«Засучите рукава, проведите проверки»: губернатор — про уборку снега после падения глыб на двух женщин

На прошлой неделе сход снега накрыл двух женщин в разных частях Новосибирска — 4 апреля на оперативном совещании губернатор поручил проверить, как почистили крыши в городе.

31 марта первый случай произошел в Первомайском районе. Женщину госпитализировали, а следователи начали проверку. Второй случай, который был также 31 марта , попал на видео. С крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на 51-летнюю женщину упала глыба льда.

— За последние дни в Новосибирске дважды сходил снег с травмированием людей. Как-то нужно обратить внимание на эти вопросы и не забывать, что весна в самом разгаре. И я не понимаю, почему в этом году мы не можем предотвратить такие факты. Зима очень благоприятная, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Засучите рукава, проведите проверки всех собственников зданий, УК, ТСЖ. Несмотря на мораторий, запрет на проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Все УК, собственников можно смело привлекать к ответственности за нарушения. Это — угроза жизни людей.