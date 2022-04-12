Степан Солженицын вернулся на пост гендиректора СГК — как это объясняют в компании
Сын писателя Александра Солженицына будет совмещать две должности
Степан Солженицын вновь занял пост генерального директора Сибирской генерирующей компании. Об этом сообщила пресс-служба компании. В сентябре 2021 года гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин, сменивший на посту Степана Солженицына. Но топ-менеджер вновь возвращается на свой пост.
— Степан Солженицын возвращается на должность генерального директора СГК. Это решение связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания — НТК) и энергетического подразделения (СГК), — сообщили в пресс-службе СГК.
Новым генеральным директором СУЭК сегодня назначен Максим Басов, ранее возглавлявший группу «Русагро». Степан Солженицын одновременно займет должность первого заместителя генерального директора СУЭК. Павел Барило назначен исполнительным директором СГК.
— С 12 апреля Степану предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к новым условиям. В это сложное время мы полагаемся на надежную работу нашего внутрироссийского бизнеса, и в особенности СГК, от которой зависят более 5 миллионов потребителей тепла, а также потребители электроэнергии в Сибири и в других регионах. Ставим задачу довести до завершения нашу программу широкомасштабной экологической модернизации. Предстоящие годы будут временем перемен в российской энергетике, в структуре мощностей, и мы ожидаем, что СГК внесет свой положительный вклад в эти изменения, — цитирует компания Самира Брихо, председателя Совета директоров СУЭК.
Сын писателя Александра Солженицына на посту гендиректора СГК давал интервью НГС в 2019 году.