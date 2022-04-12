СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 79.16
eur 85.98
Тема дняМенять резину или оставить?
Все новости
Все новости

Степан Солженицын вернулся на пост гендиректора СГК — как это объясняют в компании

Сын писателя Александра Солженицына будет совмещать две должности

3 718
Степан Солженицын работал гендиректором СГК до сентября 2021 года и теперь вновь будет занимать этот пост

Степан Солженицын работал гендиректором СГК до сентября 2021 года и теперь вновь будет занимать этот пост

Поделиться

Степан Солженицын вновь занял пост генерального директора Сибирской генерирующей компании. Об этом сообщила пресс-служба компании. В сентябре 2021 года гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин, сменивший на посту Степана Солженицына. Но топ-менеджер вновь возвращается на свой пост.

— Степан Солженицын возвращается на должность генерального директора СГК. Это решение связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания — НТК) и энергетического подразделения (СГК), — сообщили в пресс-службе СГК.

Новым генеральным директором СУЭК сегодня назначен Максим Басов, ранее возглавлявший группу «Русагро». Степан Солженицын одновременно займет должность первого заместителя генерального директора СУЭК. Павел Барило назначен исполнительным директором СГК.

— С 12 апреля Степану предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к новым условиям. В это сложное время мы полагаемся на надежную работу нашего внутрироссийского бизнеса, и в особенности СГК, от которой зависят более 5 миллионов потребителей тепла, а также потребители электроэнергии в Сибири и в других регионах. Ставим задачу довести до завершения нашу программу широкомасштабной экологической модернизации. Предстоящие годы будут временем перемен в российской энергетике, в структуре мощностей, и мы ожидаем, что СГК внесет свой положительный вклад в эти изменения, — цитирует компания Самира Брихо, председателя Совета директоров СУЭК.

Сын писателя Александра Солженицына на посту гендиректора СГК давал интервью НГС в 2019 году.

СГКСтепан Солженицынназначения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2