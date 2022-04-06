«Что это за Новосибирск? Ново-Николаевск!»: как Жириновский рассуждал о столице Сибири и ругал губернаторов

2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал экс вице-мэра Александра Солодкина и его отца Александра Солодкина — старшего виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, назначив Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 года колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа. Позже Верховный суд незначительно смягчил приговор.

Жириновский тогда, в апреле 2010-го, открытым текстом обвинил администрацию области в прикрывании преступников и потребовал отставки на тот момент губернатора НСО Виктора Толоконского и председателя областного совета депутатов Алексея Беспаликова.



— Сейчас арестован весь клан этих так сказать... самый крупный клан бандитов, эта группировка Солодкиных. Уже 8 трупов за 10 лет, и администрация области прикрывает их, требует изменить меру пресечения, то есть чтобы бандитов выпустили на свободу. Как это? Они сидят в тюрьме, да вы что? Надо еще несколько убитых. Убиты в городе два вице-мэра — Беляков и Марьясов. Да что это за власть вообще?.. Мы тут встаем, чтим память вставанием, так сказать, убитых, погибших от террора, а когда будем чтить память вставанием... Сколько бандиты убили в Новосибирской области за все эти 10 лет? И Толоконский остается губернатором много времени. И еще пытаются обратиться к лидеру вашей партии, чтобы помогли выпустить на свободу, а продлили следствие еще на полгода. Всем рулит Беспаликов, он председатель облсовета и этим занимается много лет. Поэтому мы будем требовать отставки Толоконского, предания его суду и чтобы Беспаликова освободить, — проговорил в своей манере Владимир Жириновский.