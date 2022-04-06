«Что это за Новосибирск? Ново-Николаевск!»: как Жириновский рассуждал о столице Сибири и ругал губернаторов

Сегодня в возрасте 75 лет умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Один из самых ярких политиков современной России особенно запомнится в истории своими яркими высказываниями. НГС собрал подборку самых громких цитат о Новосибирске и новосибирских политиках — даже после смерти Владимира Вольфовича они звучат всё так же жестко.
«М
ы будем требовать отставки Толоконского
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В 2010 году Владимир Жириновский во время одного из своих многочисленных выступлений в Госдуме прокомментировал дело Солодкиных — бывшего вице-мэра Новосибирска и его отца, задержанных в том году по подозрению в совершении тяжких преступлений. Речь в том числе шла об активном участии в преступной группировке, которой инкриминируются многочисленные убийства и бандитизм.
2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал экс вице-мэра Александра Солодкина и его отца Александра Солодкина — старшего виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, назначив Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 года колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа. Позже Верховный суд незначительно смягчил приговор.
Жириновский тогда, в апреле 2010-го, открытым текстом обвинил администрацию области в прикрывании преступников и потребовал отставки на тот момент губернатора НСО Виктора Толоконского и председателя областного совета депутатов Алексея Беспаликова.
— Сейчас арестован весь клан этих так сказать... самый крупный клан бандитов, эта группировка Солодкиных. Уже 8 трупов за 10 лет, и администрация области прикрывает их, требует изменить меру пресечения, то есть чтобы бандитов выпустили на свободу. Как это? Они сидят в тюрьме, да вы что? Надо еще несколько убитых. Убиты в городе два вице-мэра — Беляков и Марьясов. Да что это за власть вообще?.. Мы тут встаем, чтим память вставанием, так сказать, убитых, погибших от террора, а когда будем чтить память вставанием... Сколько бандиты убили в Новосибирской области за все эти 10 лет? И Толоконский остается губернатором много времени. И еще пытаются обратиться к лидеру вашей партии, чтобы помогли выпустить на свободу, а продлили следствие еще на полгода. Всем рулит Беспаликов, он председатель облсовета и этим занимается много лет. Поэтому мы будем требовать отставки Толоконского, предания его суду и чтобы Беспаликова освободить, — проговорил в своей манере Владимир Жириновский.
Досталось от Жириновского и Анатолию Локтю, на тот момент депутату Госдумы от КПРФ.
— Депутат Локоть, честный депутат, и чё он молчит про новосибирскую мафию, бандитов? 10 трупов — и он молчит. За Ленина он будет глотку драть здесь, а когда бандиты действуют в его родном городе, у него не хватает сил и мужества. Могут убить, я понимаю, — сказал Владимир Жириновский.
«Современный спектакль на актуальную тему»
В 2014 году Владимир Жириновский вновь появился в новосибирской повестке, предложив поставить спектакль про отставку бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Как сообщили на сайте ЛДПР, таким образом лидер партии предложил решить проблему нехватки хороших спектаклей в театрах.
— Я не хожу в московские театры, потому что нет ни одного хорошего спектакля. Театральные деятели жалуются, что у них мало денег. А зачем их вам давать? Если в зале много зрителей, то сборы будут большими и вы получите необходимые деньги. Но люди не хотят идти на ваши спектакли, — приводит слова политика сайт ЛДПР.
Жириновский высказал мнение, что пьесы для постановок нужно осовременить. В качестве примера отражения жизни России начала XX века он привел повесть Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
— Таких книг сегодня нет. Тогда давайте возьмем уже готовое и осовременим их. Например, в Новосибирской области по недоверию отстранили губернатора — вот сюжет для повести: напишите, что он делал, кто его проверял. Это будет интересно, потому что современный спектакль на актуальную тему, — заявил политик.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин отправил Василия Юрченко в отставку с поста губернатора региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». По возвращении Юрченко в Новосибирск в его квартире и кабинете прошли обыски, связанные с уголовным делом, по которому он проходил свидетелем.
«Этот позор пятном ложится на всю область»
Не смог обойтись без критики со стороны Владимира Жириновского и следующий губернатор — Владимир Городецкий. Его лидер ЛДПР требовал отправить в отставку в феврале 2015 года. Партия Жириновского была уверена, что на выборах в городе Обь единоросс Александр Мозжерин незаконно победил их кандидата Александра Петрова благодаря «вопиющим нарушениям». Жириновский направил телеграмму губернатору НСО Владимиру Городецкому.
— Подорвана репутация власти в области в целом, поставлена под сомнение легитимность нового главы города. Этот позор пятном ложится на всю область. Требую, чтобы Вы подали в отставку, или мы будем добиваться отстранения Вас от должности губернатора, — цитировала пресс-служба ЛДПР текст телеграммы.
«Это удар по православию и намек на то, что они живут там все в аду»
В 2016 году Владимир Жириновский потребовал отставки уже мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Лидер ЛДПР был возмущен решением мэрии города разрешить проведение 1 мая — в день празднования Пасхи православными христианами — шествия «Монстрации» под лозунгами «Ад наш». Об этом передавал ТАСС.
— Майдан на Украине тоже не сразу начинался… Кто такой этот организатор — Артем Лоскутов: физик, новый новосибирский революционер? Это самые опасные люди, которые внедряются в политическую жизнь. Человек так себя подает, чтобы его заметили за рубежом и пошло финансирование… Это всё же планы Госдепа США расчленить страну, — цитировали журналисты политика.
«Новосибирск — великолепный край»
В марте 2016 года Владимир Жириновский предложил вернуть Новосибирску историческое название Ново-Николаевск. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.
— Новосибирск — великолепный край. Переименовать надо! Что это за Новосибирск? Ново-Николаевск! Какой Новосибирск? Кто дал право менять исторические названия? Нам бы хотелось, чтобы город получил первичное свое название, — цитировали Жириновского.
«Отстранить главу администрации Новосибирска, коммуниста Локтя»
В апреле 2020 года, когда коронавирус постепенно захватывал мир, Владимир Жириновский снова вспомнил про мэра Новосибирска. В этот раз в своем телеграм-канале. Это была его реакция на высокий уровень заболеваемости среди жителей города.
— Среди крупных городов России больше всего гуляющих в Новосибирске. Там полно людей в метро, граждане прогуливаются в парках с детьми, по набережным. И там уже резко возросло количество заболевших. В связи с этим нужно немедленно отстранить главу администрации Новосибирска, коммуниста Локтя. А также нужно проверить людей, которые 22 апреля стояли на ветру на Красной площади и возлагали венок к мавзолею по случаю юбилея Ленина. Это тоже ошибка коммунистов, которые, похоже, специально провоцируют ухудшение положения в стране, — написал Владимир Жириновский.
«Если что-то здесь не так, пусть едут домой обратно»
В 2021 году Владимир Жириновский высказался про резонансное убийство в Мошкове. Тогда во время задержания экипажем ДПС молодых людей один из сотрудников выстрелил в голову задержанному. Лидер ЛДПР тогда прокомментировал не само убийство, а реакцию азербайджанского сообщества. Видео на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовала партия ЛДПР.
— Полицейский случайно застрелил при задержании одного из нарушителей правил дорожного движения. Депутат азербайджанского парламента какой-то протест устраивал. Слушайте, вам какое дело? Если представителям, жителям Азербайджана что-то здесь не так, пусть едут домой обратно. Но полицейского освободили. Если он в чём-то виноват, его будут судить. И недавно случилось совсем. Другой азербайджанский наехал на семью, и мальчик 12 лет погиб. Что мы все, русские, не говорим: убрать этого азербайджанца. Он в центре города такую вещь устроил. Разбираются правоохранительные органы, — высказался Владимир Жириновский.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вечером 6 апреля прокомментировал НГС смерть Владимира Жириновского.