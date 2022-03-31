Продуктовые наборы и отмена проверок: как мэрия Новосибирска поддержит горожан

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 31 марта, назвал меры поддержки местных предприятий и горожан. Их реализацией займется антикризисный штаб.



— Те планы, которые мы реализуем, проходят и планируются в особых условиях в связи с беспрецедентным давлением, оказанным на экономику страны в связи с санкциями Запада. Это серьезно сказывается, и надо адекватно реагировать, вовремя отвечать, — заявил глава города во время пресс-конференции.



Согласно антикризисному плану, в городе приостанавливают проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вводят мораторий на повышение ставок по местным налогам. Эти меры будут действовать в течение 2022 года.