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Продуктовые наборы и отмена проверок: как мэрия Новосибирска поддержит горожан

Власти разработали антикризисный план

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Новые меры поддержки озвучил мэр

Новые меры поддержки озвучил мэр

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 31 марта, назвал меры поддержки местных предприятий и горожан. Их реализацией займется антикризисный штаб.

— Те планы, которые мы реализуем, проходят и планируются в особых условиях в связи с беспрецедентным давлением, оказанным на экономику страны в связи с санкциями Запада. Это серьезно сказывается, и надо адекватно реагировать, вовремя отвечать, — заявил глава города во время пресс-конференции.

Согласно антикризисному плану, в городе приостанавливают проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вводят мораторий на повышение ставок по местным налогам. Эти меры будут действовать в течение 2022 года.

Власти установят порядок, согласно которому смогут повысить цены по госконтрактам, заключенным ранее. Это решение было принято Правительством РФ, местным властям предстоит отработать порядок повышения цен. Также в городе введут мораторий на снос незаконных нестационарных объектов и упростят порядок открытия летних площадок и веранд кафе.

— Усиление мер поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, — закуп продуктовых наборов, организация горячего питания через комплексные центры социального обслуживания населения по районам. Обеспечение доступности лекарственных форм в муниципальной аптечной сети, — назвал другие пункты антикризисного плана Анатолий Локоть.

Также власти собираются проводить социальные ярмарки.

На этой неделе мэр посетил магазины крупных торговых сетей в Новосибирске. Анатолий Локоть проверил, есть ли там гречка и сахар и во сколько они обойдутся горожанам. Читайте подробности в репортаже Стаса Соколова.

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