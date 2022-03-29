Умер поэт Анатолий Олейников: инициатор и организатор установки памятника Владимиру Высоцкому в Новосибирске

В Новосибирске после продолжительной болезни на
Как рассказали его друзья, мужчина долгое время боролся с раком.
Анатолий Олейников, автор-исполнитель, был также председателем оргкомитета международного фестиваля авторской песни «Свой остров». В 2015 году по его инициативе в Новосибирске установили памятник Владимиру Высоцкому.
Основал мемориал «Аллея бардов» с установкой гранитных звезд: Александру Вертинскому, Булату Окуджаве, Александру Галичу, Владимиру Ланцбергу и другим. Учредитель премии «Признание» и золотой медали «Бард России».
Анатолий Олейников также был гендиректором завода «Тяжстанкогидропресс». Пришел заместителем директора в мае 2020 года, в начале июля стал генеральным, а в начале декабря уволился. Как он сам рассказывал НГС, вынужден был уйти из-за внезапно обнаруженной в конце лета онкологии.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Анатолия Олейникова.
В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны, подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.