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Умер поэт Анатолий Олейников: инициатор и организатор установки памятника Владимиру Высоцкому в Новосибирске

Ему было 64

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Как рассказали его друзья, мужчина долгое время боролся с раком

Как рассказали его друзья, мужчина долгое время боролся с раком

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В Новосибирске после продолжительной болезни на 65-м году жизни скончался поэт, председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников.

Как рассказали его друзья, мужчина долгое время боролся с раком.

Анатолий Олейников, автор-исполнитель, был также председателем оргкомитета международного фестиваля авторской песни «Свой остров». В 2015 году по его инициативе в Новосибирске установили памятник Владимиру Высоцкому.

Основал мемориал «Аллея бардов» с установкой гранитных звезд: Александру Вертинскому, Булату Окуджаве, Александру Галичу, Владимиру Ланцбергу и другим. Учредитель премии «Признание» и золотой медали «Бард России».

Анатолий Олейников также был гендиректором завода «Тяжстанкогидропресс». Пришел заместителем директора в мае 2020 года, в начале июля стал генеральным, а в начале декабря уволился. Как он сам рассказывал НГС, вынужден был уйти из-за внезапно обнаруженной в конце лета онкологии.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Анатолия Олейникова.

В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны, подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.

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