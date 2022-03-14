Ветеран Великой Отечественной войны умер в Новосибирске — он ушел на войну в 18 лет

В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны, подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ, Михаил Алексеевич родился 3 октября 1926 года в селе Гонохово Каменского района Алтайского края. В 1941 году окончил семь классов, работал в колхозе имени Коминтерна. 27 мая 1944 года ушел пешком в Каменский райвоенкомат.