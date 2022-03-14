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Ветеран Великой Отечественной войны умер в Новосибирске — он ушел на войну в 18 лет

Михаил Алексеевич Бабкин прожил 95 лет

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Михаил Алексеевич три дня в ледяной воде обеспечивал связь

Михаил Алексеевич три дня в ледяной воде обеспечивал связь

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В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны, подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ, Михаил Алексеевич родился 3 октября 1926 года в селе Гонохово Каменского района Алтайского края. В 1941 году окончил семь классов, работал в колхозе имени Коминтерна. 27 мая 1944 года ушел пешком в Каменский райвоенкомат.

Михаил Алексеевич обучался в 36-м запасном стрелковом полку в городе Ачинске Красноярского края. В конце сентября 1944 года он прибыл в Литву. Его зачислили в гвардейскую маршевую роту связи.

— Участвовал в боях в составе войск третьего Белорусского фронта. Он вспоминал, как 17 октября 1944 года перешли германскую границу, как в апреле 1945 года взяли Кенигсберг, как получал первую боевую награду — медаль «За отвагу» — за то, что в течение трех суток в ледяной воде обеспечивал телефонную связь, — рассказали в пресс-службе КПРФ.

После окончания боев на Западном фронте его перевели на Восточный. Он продолжал службу в армии до 1948 года. Михаил Алексеевич учился в военно-политическом училище, сделал карьеру как кадровый военный. На военную пенсию он ушел в 1969 году и переехал в Советский район Новосибирска. Он начал преподавать в школах № 119, 112, 179 и проработал учителем около 19 лет.

Михаил Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», различными региональными и партийными наградами,

— Михаил Алексеевич Бабкин имеет партийный стаж в КПСС и КПРФ более 75 лет. Активно участвовал в партийной и общественной жизни, долгое время вел патриотическую работу в Советском районе. Всегда был спокойным, доброжелательным, очень скромным. Таким его помнят родные, ветераны, ученики. Светлая память о Михаиле Алексеевиче Бабкине останется в наших сердцах, — перечислили в пресс-службе КПРФ.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича. Прощание с ним пройдет 15 марта на улице Мухачева, 5/3 в 14:00, передает пресс-служба КПРФ.

В Новосибирской области 12 марта умер протоиерей Николай Фокин. Он был первым настоятелем Сергиево-Казанского храма поселка Краснообск.

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