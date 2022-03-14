Ветеран Великой Отечественной войны умер в Новосибирске — он ушел на войну в 18 лет

В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны, подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.
Как рассказали в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ, Михаил Алексеевич родился
Михаил Алексеевич обучался в
— Участвовал в боях в составе войск третьего Белорусского фронта. Он вспоминал, как
После окончания боев на Западном фронте его перевели на Восточный. Он продолжал службу в армии до 1948 года. Михаил Алексеевич учился в военно-политическом училище, сделал карьеру как кадровый военный. На военную пенсию он ушел в 1969 году и переехал в Советский район Новосибирска. Он начал преподавать в школах
Михаил Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», различными региональными и партийными наградами,
— Михаил Алексеевич Бабкин имеет партийный стаж в КПСС и КПРФ более 75 лет. Активно участвовал в партийной и общественной жизни, долгое время вел патриотическую работу в Советском районе. Всегда был спокойным, доброжелательным, очень скромным. Таким его помнят родные, ветераны, ученики. Светлая память о Михаиле Алексеевиче Бабкине останется в наших сердцах, — перечислили в пресс-службе КПРФ.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича. Прощание с ним пройдет
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