24 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняСмертельное ДТП на трассе
Все новости
Все новости

Памятник Покрышкину начали переносить в центр площади Маркса — когда закончат

Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля

692
10Обсудить

Поделиться

Корреспондент НГС заметил, что работы начались 24 марта

Корреспондент НГС заметил, что работы начались 24 марта

Поделиться

В Новосибирске начали переносить памятник Покрышкину в центр транспортного кольца на Карла Маркса. Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, работы закончатся к 9 мая.

— Будем еще смотреть, как снег растает, но к празднику должны закончить, — уточнила вице-мэр города.

Место подготавливают для будущей стройки

Место подготавливают для будущей стройки

Поделиться

Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля. Сам дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса мэрия Новосибирска опубликовала в середине февраля. По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы.

Это не единственное изменение, к которому готовится площадь Маркса. Журналист НГС писала о том, что легендарную гостиницу «Турист» на площади Маркса планируют достроить к 2023 году.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

памятникпереносстроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter