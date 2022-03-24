Памятник Покрышкину начали переносить в центр площади Маркса — когда закончат

В Новосибирске начали переносить памятник Покрышкину в центр транспортного кольца на Карла Маркса. Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, работы закончатся к 9 мая.
— Будем еще смотреть, как снег растает, но к празднику должны закончить, — уточнила вице-мэр города.
Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля. Сам дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса мэрия Новосибирска опубликовала в середине февраля. По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы.
Это не единственное изменение, к которому готовится площадь Маркса. Журналист НГС писала о том, что легендарную гостиницу «Турист» на площади Маркса планируют достроить к 2023 году.