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У ГУМа появились высокие стальные конструкции — что там хотят сделать

Восемь лет назад хозяева ГУМа расширили площади двухэтажной пристройкой

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Стальные конструкции рядом со зданием ГУМа

Стальные конструкции рядом со зданием ГУМа

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На строительной площадке, примыкающей к зданию ГУМа, появились стальные колонны. Ранее руководство ГУМа сообщало, что собирается ограничиться капитальным ремонтом.

Стальные колонны были установлены здесь в начале недели. Их высота сейчас достигает высоты двухэтажного сооружения. В администрации ГУМа корреспонденту объяснили, что строят «тепловую защиту для ливневой канализации и витражей».

Паспорт объекта

Паспорт объекта

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На паспорте объекта о таком строительстве информации нет. Там указаны лишь три цели работ: ремонт фасада, ремонт подпорной стены и ремонт ливневой канализации. Точно так же ранее объясняли установку высокого забора в феврале 2022 года вокруг указанной площадки в ГУМе.

Ранее, в 2013 году, ГУМ расширил площади первого и второго этажей за счет пристройки, которая была возведена с другой стороны здания.

Пристройка с другой стороны здания, которая была сооружена в 2013 году

Пристройка с другой стороны здания, которая была сооружена в 2013 году

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Еще один торговый комплекс с историей в этом месяце официально предстал в новой концепции и с новым названием. В здании «Мегаса» на Ипподромской улице заработал «Атриум».

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