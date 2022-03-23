У ГУМа появились высокие стальные конструкции — что там хотят сделать

На строительной площадке, примыкающей к зданию ГУМа, появились стальные колонны. Ранее руководство ГУМа сообщало, что собирается ограничиться капитальным ремонтом.
Стальные колонны были установлены здесь в начале недели. Их высота сейчас достигает высоты двухэтажного сооружения. В администрации ГУМа корреспонденту объяснили, что строят «тепловую защиту для ливневой канализации и витражей».
На паспорте объекта о таком строительстве информации нет. Там указаны лишь три цели работ: ремонт фасада, ремонт подпорной стены и ремонт ливневой канализации. Точно так же ранее объясняли установку высокого забора в феврале 2022 года вокруг указанной площадки в ГУМе.
Ранее, в 2013 году, ГУМ расширил площади первого и второго этажей за счет пристройки, которая была возведена с другой стороны здания.
Еще один торговый комплекс с историей в этом месяце официально предстал в новой концепции и с новым названием. В здании «Мегаса» на Ипподромской улице заработал «Атриум».