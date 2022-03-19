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В Новосибирске расчистят зону будущего парка у реки 1-я Ельцовка — на это потратят полмиллиона

Деньги выделят из городского бюджета

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Пока территория будущего парка выглядит неухоженной. До сентября здесь должны ликвидировать незаконную свалку

Пока территория будущего парка выглядит неухоженной. До сентября здесь должны ликвидировать незаконную свалку

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Власти Новосибирска планируют потратить полмиллиона рублей на ликвидацию свалки в районе домов по улице Кавалерийской. Именно там должен появиться парк площадью почти 100 тысяч квадратных метров у реки 1-я Ельцовка.

Закупка появилась в сервисе «Контур.Закупки» 17 марта от имени МУП «Центральное», подведомственного мэрии. Выбрать победителя планируется 28 марта.

— Услуга оказывается в целях ликвидации места несанкционированного размещения отходов, расположенного под пешеходным мостом между домами 3/1 и 7 по улице Кавалерийской в Заельцовском районе Новосибирска, — кратко сообщается в документации к проекту.

Там же есть приблизительные расчеты. Так, большая часть денег из суммы в 500 тысяч рублей (максимальная цена контракта) будет выделена на вывоз и размещение отходов — 405 тысяч рублей. На ручной сбор мусора планируется направить 15 тысяч рублей, а на вывоз мусора спецтехникой — 80 тысяч рублей. Все средства выделят из городского бюджета на 2022 год.

Приступить к работам победитель должен 15 апреля, завершить их — 15 сентября.

Парк в Заельцовском районе появится на месте гаражей и сомнительных автопредприятий. Летом прошлого года был представлен обновленный дизайн-проект входной зоны парка. Общая площадь места отдыха по берегу Ельцовки увеличилась с 87 тысяч до 96 тысяч кв. м, но это еще не конечный результат. Входная зона парка займет площадь 7 тысяч кв. м.

В ноябре прошлого года рабочая группа по созданию парка в пойме малой реки 1-я Ельцовка обсудила возможность включения в его территорию еще нескольких участков, но часть земли остается спорной.

В январе этого года стало известно, что по соседству с парком на небольшом клине земли за ТЦ «Европа» вырастут дома ГК «Расцветай». В конце прошлого года компания выиграла суд, который разрешил ей заключить в коллектор часть русла речки — всего более 200 метров. Местным активистам не удалось защитить речку. Но застройщик обещает, что ему столько не нужно. Корреспондент НГС Лиза Пичугина узнала, что построят над рекой, где будет вход в будущий парк и почему рассорились борцы за парк.

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