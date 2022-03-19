В Новосибирске расчистят зону будущего парка у реки 1-я Ельцовка — на это потратят полмиллиона

Власти Новосибирска планируют потратить полмиллиона рублей на ликвидацию свалки в районе домов по улице Кавалерийской. Именно там должен появиться парк площадью почти
Закупка появилась в сервисе «Контур.Закупки»
— Услуга оказывается в целях ликвидации места несанкционированного размещения отходов, расположенного под пешеходным мостом между домами
Там же есть приблизительные расчеты. Так, большая часть денег из суммы в
Приступить к работам победитель должен
Парк в Заельцовском районе появится на месте гаражей и сомнительных автопредприятий. Летом прошлого года был представлен обновленный дизайн-проект входной зоны парка. Общая площадь места отдыха по берегу Ельцовки увеличилась с
В ноябре прошлого года рабочая группа по созданию парка в пойме малой реки
В январе этого года стало известно, что по соседству с парком на небольшом клине земли за ТЦ «Европа» вырастут дома ГК «Расцветай». В конце прошлого года компания выиграла суд, который разрешил ей заключить в коллектор часть русла речки — всего более