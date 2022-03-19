В Новосибирске расчистят зону будущего парка у реки 1-я Ельцовка — на это потратят полмиллиона

Там же есть приблизительные расчеты. Так, большая часть денег из суммы в 500 тысяч рублей (максимальная цена контракта) будет выделена на вывоз и размещение отходов — 405 тысяч рублей. На ручной сбор мусора планируется направить 15 тысяч рублей, а на вывоз мусора спецтехникой — 80 тысяч рублей. Все средства выделят из городского бюджета на 2022 год.



Приступить к работам победитель должен 15 апреля , завершить их — 15 сентября.



Парк в Заельцовском районе появится на месте гаражей и сомнительных автопредприятий. Летом прошлого года был представлен обновленный дизайн-проект входной зоны парка. Общая площадь места отдыха по берегу Ельцовки увеличилась с 87 тысяч до 96 тысяч кв. м, но это еще не конечный результат. Входная зона парка займет площадь 7 тысяч кв. м.

