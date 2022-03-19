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Назначен новый начальник ГУФСИН в Новосибирской области — что о нем известно

Ранее он работал в Архангельской области

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Алан Купеев сменил на посту Андрея Попето

Алан Купеев сменил на посту Андрея Попето

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В Новосибирской области новое назначение — региональное ГУФСИН возглавил Алан Купеев. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин 3 марта.

Как сообщает пресс-служба полпредства в Сибирском федеральном округе, с Аланом Купеевым вчера, 18 марта, встретился полпред Анатолий Серышев. В ходе рабочей встречи они обсудили задачи на 2022 год.

— Также речь шла об обеспечении законных прав и свобод лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Алан Купеев ранее возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области. С 2015 по 2016 год был временно исполняющим обязанности на этой должности.

Ему 56 лет, он родился в городе Алагире Алагирского района Республики Северная Осетия — Алания.

На сайте полпредства говорится, что Алан Купеев начал работу в уголовно-исполнительной системе «с должности контролера следственного изолятора № 1 ОИТУ МВД СОАССР в январе 1987 года».

Прежний глава ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето, назначенный в регион в 2019 году, был переведен на аналогичную должность в Красноярском крае.

Недавно в Новосибирске представили нового руководителя Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Бабенкова. На эту должность он был назначен 18 февраля.

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ГУФСИНназначение
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