Назначен новый начальник ГУФСИН в Новосибирской области — что о нем известно

В Новосибирской области новое назначение — региональное ГУФСИН возглавил Алан Купеев. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин 3 марта.
Как сообщает пресс-служба полпредства в Сибирском федеральном округе, с Аланом Купеевым вчера, 18 марта, встретился полпред Анатолий Серышев. В ходе рабочей встречи они обсудили задачи на 2022 год.
— Также речь шла об обеспечении законных прав и свобод лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Алан Купеев ранее возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области. С 2015 по 2016 год был временно исполняющим обязанности на этой должности.
Ему 56 лет, он родился в городе Алагире Алагирского района Республики Северная Осетия — Алания.
На сайте полпредства говорится, что Алан Купеев начал работу в уголовно-исполнительной системе «с должности контролера следственного изолятора
Прежний глава ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето, назначенный в регион в 2019 году, был переведен на аналогичную должность в Красноярском крае.
Недавно в Новосибирске представили нового руководителя Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Бабенкова. На эту должность он был назначен 18 февраля.