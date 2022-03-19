Назначен новый начальник ГУФСИН в Новосибирской области — что о нем известно

Прежний глава ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето, назначенный в регион в 2019 году, был переведен на аналогичную должность в Красноярском крае.

Недавно в Новосибирске представили нового руководителя Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Бабенкова. На эту должность он был назначен 18 февраля.