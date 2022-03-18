Новосибирец попал под статью о дискредитации ВС РФ — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго

15 марта Центральный районный суд г. Новосибирска оштрафовал на
О решении суда накануне, 17 марта, сообщили в ГУ МВД по НСО.
— У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ. В отношении гражданина составлен административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». 15 марта решением Центрального районного суда г. Новосибирска нарушитель был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей, — говорится на сайте МВД РФ по Новосибирской области.
При этом в пресс-службе ведомства отказались называть фамилию осужденного. На сайте суда за 15 марта в картотеке указано только дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, привлекаемым лицом по нему — Илья Исько. В суде корреспонденту НГС уточнили, что номер статьи на сайте указан не полностью и соответствует тому, что указан в сообщении МВД.
НГС поговорил с молодым человеком и его адвокатом.
Адвокат Василий Дубков рассказал, что на плакате его подзащитного была написана фраза писателя Виктора Мари Гюго.
— В цитате ничего криминального не было. Матом я не ругался. Не кричал, не бегал, — рассказал корреспонденту НГС оштрафованный Илья Исько и добавил, что причины задержания ему не озвучили.
Наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (введена Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ, — Прим. ред.), которое вменили Илье, пояснил Василий Дубков, предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
— Судья назначил штраф по самой нижней границе — 30 тысяч рублей. Хотя защита в моем лице настаивала, что в этом нет никакого правонарушения. Была предоставлена распечатка с биографией Виктора Мари Гюго, который жил в 19 веке, и не мог ничего писать и говорить в отношении не только ВС РФ и их использования, но и самой РФ, поскольку жил задолго до возникновения данного государства, — добавил его адвокат.
Пока что судебное постановление не дошло до Василия Дубкова и Ильи Исько. Как только оно появится, они планируют обжаловать решение суда.
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сегодня, 17 марта, в ответе на запрос НГС назвала число административных протоколов, составленных на задержанных новосибирцев во время несанкционированной акции от 6 марта.