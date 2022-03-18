Новосибирец попал под статью о дискредитации ВС РФ — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго

15 марта Центральный районный суд г. Новосибирска оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнего местного жителя за дискредитацию ВС РФ. 6 марта он вышел на несанкционированную акцию протеста с плакатом, на котором была цитата из трилогии «Дела и речи» Виктора Гюго. По закону цитату мы не можем привести.

О решении суда накануне, 17 марта, сообщили в ГУ МВД по НСО.

— У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ. В отношении гражданина составлен административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». 15 марта решением Центрального районного суда г. Новосибирска нарушитель был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей, — говорится на сайте МВД РФ по Новосибирской области.