Сибирские «Макдоналдсы» не будут повышать цены и продолжат работать — заявление компании

Сибирские «Макдоналдсы» не собираются закрываться и повышать цены на свою продукцию. Об этом компания заявила в официальных аккаунтах Telegram и Instagram.
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Заявление о приостановке деятельности в России сделал головной офис «Макдоналдса» в США
Все закусочные под брендом американской сети в Сибири принадлежат и управляются компанией ООО «ГиД» из Новокузнецка. В 2015 году российское подразделение американского «Макдоналдса» продало «ГиД» все открытые на тот момент точки в Сибири и заключило с этой компанией франчайзинговый договор. С тех пор все новые заведения в Сибири (от Новосибирска до Красноярска) открывала именно эта компания. ООО «ГиД» за пять лет работы, данные по которым есть в «Контур.Фокусе», ни разу не показало прибыли. Компания была специально создана для работы с «Макдоналдсом» кузбасским предпринимателем Александром Говором. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем разборе.
При этом в сети KFC в Новосибирске недавно обновились цены. С