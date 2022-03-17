Сибирские «Макдоналдсы» не будут повышать цены и продолжат работать — заявление компании

Заявление о приостановке деятельности в России сделал головной офис «Макдоналдса» в США 8 марта . Российское подразделение опубликовало заявление о прекращении работы заведений сети 12 марта . Но 14 марта все заведения в Новосибирске продолжили работу, о чем сообщили и в самой компании.

Все закусочные под брендом американской сети в Сибири принадлежат и управляются компанией ООО «ГиД» из Новокузнецка. В 2015 году российское подразделение американского «Макдоналдса» продало «ГиД» все открытые на тот момент точки в Сибири и заключило с этой компанией франчайзинговый договор. С тех пор все новые заведения в Сибири (от Новосибирска до Красноярска) открывала именно эта компания. ООО «ГиД» за пять лет работы, данные по которым есть в «Контур.Фокусе», ни разу не показало прибыли. Компания была специально создана для работы с «Макдоналдсом» кузбасским предпринимателем Александром Говором. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем разборе.