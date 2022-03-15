Скончался новосибирский доктор философских наук Валентин Карпович

В Новосибирске 15 марта умер известный профессор, доктор философских наук Валентин Карпович. Ему было 74 года. О смерти ученого сообщил Институт философии и права СО РАН.



— Он был очень талантливым человеком — знание трех иностранных языков, огромная эрудиция в множестве философских дисциплин, острый критический ум быстро сделали его заметной фигурой в Академгородке, непременным участником многих неформальных групп и мероприятий, которыми славился в ранний период своего существования научный центр, — говорится на сайте института. — Валентин Карпович был прирожденным преподавателем, отдав этой деятельности около полувека, и сыграл важную роль в становлении Философского факультета НГУ, долгое время занимая должность заведующего кафедрой логики и методологии науки.

