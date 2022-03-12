«Это будет арт-объект»: Анна Терешкова показала новый переход к станции «Спортивная»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова 12 марта опубликовала фотографии из нового перехода к строящейся станции метро «Спортивная» — он соединит под Октябрьским мостом два района: Кировский и Ленинский.



— Мы хотели сделать даже границу, но посчитали, что это будет уже плохо. Мы его еще доработаем, это будет определенный арт-объект, но пока «Метромир» сделал так по нашему совету, мы это придумали, когда на стройку заходили. Мне кажется, это будет интересно, будет определенной достопримечательностью, — рассказала Анна Терешкова журналисту НГС.

