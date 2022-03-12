«Это будет арт-объект»: Анна Терешкова показала новый переход к станции «Спортивная»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
— Мы хотели сделать даже границу, но посчитали, что это будет уже плохо. Мы его еще доработаем, это будет определенный арт-объект, но пока «Метромир» сделал так по нашему совету, мы это придумали, когда на стройку заходили. Мне кажется, это будет интересно, будет определенной достопримечательностью, — рассказала Анна Терешкова журналисту НГС.
Концепция перехода будет схожей с «театральным» переходом под проспектом Димитрова к театру «Красный факел», уточнила она. Лайт-боксы на стене перехода планируют задействовать в каких-то арт-мероприятиях в будущем.
Точной даты открытия перехода пока нет, но он точно будет готов к открытию станции «Спортивная» — ее достроят до конца года.
На этой неделе на станции «Спортивная» начали испытывать раздвижные платформенные двери, они закроют пути и прибывающие поезда от пассажиров. Раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в новосибирском метрополитене не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.