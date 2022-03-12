12 марта суббота
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дняЧто выгоднее: золото, серебро или вклад в банке?
Все новости
Все новости

«Это будет арт-объект»: Анна Терешкова показала новый переход к станции «Спортивная»

Переход соединяет два района: Кировский и Ленинский

803
17Обсудить

Поделиться

Граница районов проходит по тоннелю перехода, ее планировали как-то обозначить, но пока передумали

Граница районов проходит по тоннелю перехода, ее планировали как-то обозначить, но пока передумали

Поделиться

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова 12 марта опубликовала фотографии из нового перехода к строящейся станции метро «Спортивная» — он соединит под Октябрьским мостом два района: Кировский и Ленинский.

— Мы хотели сделать даже границу, но посчитали, что это будет уже плохо. Мы его еще доработаем, это будет определенный арт-объект, но пока «Метромир» сделал так по нашему совету, мы это придумали, когда на стройку заходили. Мне кажется, это будет интересно, будет определенной достопримечательностью, — рассказала Анна Терешкова журналисту НГС.

Концепция перехода будет схожей с «театральным» переходом под проспектом Димитрова к театру «Красный факел», уточнила она. Лайт-боксы на стене перехода планируют задействовать в каких-то арт-мероприятиях в будущем.

Точной даты открытия перехода пока нет, но он точно будет готов к открытию станции «Спортивная» — ее достроят до конца года.

На этой неделе на станции «Спортивная» начали испытывать раздвижные платформенные двери, они закроют пути и прибывающие поезда от пассажиров. Раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в новосибирском метрополитене не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анна Терешковаметроподземный переход«Спортивная»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter