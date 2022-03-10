Чистящий ролик за 150 тысяч, ванночка за 1,5 миллиона — как новосибирцы перепродают товары из ИKEA

Магазин ИКЕА в Новосибирске прекратил работать только 3 марта, но новосибирцы уже начали массово продавать вещи оттуда на сайте бесплатных объявлений. Редакция НГС изучила самые интересные предложения — как правило, цены там сильно выше, чем были в магазине.

В новосибирском сегменте «Авито» по запросу «ИКЕА» выдается 3132 объявлений в разделе «Для дома и дачи», 64 объявления в разделе «Хобби и отдых» и 986 в разделе «Личные вещи». Всего больше 4 тысяч объявлений на момент публикации. Многие из них были выложены за последние несколько дней.