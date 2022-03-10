Чистящий ролик за 150 тысяч, ванночка за 1,5 миллиона — как новосибирцы перепродают товары из ИKEA

Магазин ИКЕА в Новосибирске прекратил работать только 3 марта, но новосибирцы уже начали массово продавать вещи оттуда на сайте бесплатных объявлений. Редакция НГС изучила самые интересные предложения — как правило, цены там сильно выше, чем были в магазине.
В новосибирском сегменте «Авито» по запросу «ИКЕА» выдается 3132 объявлений в разделе «Для дома и дачи», 64 объявления в разделе «Хобби и отдых» и 986 в разделе «Личные вещи». Всего больше 4 тысяч объявлений на момент публикации. Многие из них были выложены за последние несколько дней.
Первыми «Авито» захватили популярные акулы Блохэй. 8 марта на сайте было около 40 объявлений, за два прошедших дня их количество выросло до 69. Цены стартуют от тысячи рублей. Верхний потолок стоимости акулы повысился с 2,1 миллиона рублей до 5 миллионов. На сайте ИКЕА 100-сантиметровая акула стоит около 1,5 тысячи рублей.
Новосибирцы продают и небольшие карандаши, которые бесплатно раздавали в ИKEA. Такое объявление вывесила сибирячка Светлана, подписав, что карандаши абсолютно новые. Девушка просит 35 рублей за один карандаш.
Кто-то, изучив, что есть дома из ИKEA, выложил ванночку для купания за 1,5 миллиона рублей. Объявление с ванночкой появилось на сайте 7 марта.
— В связи закрытием магазинов ИКЕА и отсутствием их товаров. Новая ванночка ИКЕА для купания младенца. Нам уже стала мала, — подписал пользователь «Авито».
На сайте магазина она стоила около 1,7 тысячи рублей.
Несколько человек продают за десятки тысяч чистящие ролики из ИKEA. Два пользователя просят за них 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Один честно подписал, что объявление шуточное. Сам ролик на сайте ИKEA стоит 49 рублей.
Но не одной акулой едина ИKEA. В Новосибирске также выложили много других игрушек, в том числе собаку Ливлинг.
— Она ищет нового хозяина. Состояние хорошее. Возможен торг, — написала Анастасия.
Цена на «Авито» у игрушки 50 тысяч рублей. На сайте ИKEA такая игрушка стоит 1499.
Вчера на продажу выставили и медведя Фаблер Бьёрн, который, по данным сайта магазина, стоит 149 рублей. В Новосибирске за нее просят 500 тысяч рублей.
— Пробег мишки ИKEA 1,5 года. Продается, как раритет. Пользовалась собакой, — подписала владелица игрушки.
Продают по сильно завышенным ценам и лампу из ИKEA — полтора миллиона рублей вместо 649 рублей на сайте.
Не все цены завышены в десятки раз, есть и не такие дорогие вещи. Около 10 объявлений выставил житель Новосибирска Вячеслав. Он объяснил корреспонденту НГС, что распродает вещи из ИKEA в связи с переездом. Например, вешалки Бумеранг Вячеслав продает за 700 рублей 8 штук, на сайте магазина они стоят 499 рублей.
Корреспондент НГС побывал в последний вечер гипермаркета ИКЕА в магазине. По мнению обозревателя Стаса Соколова, закрытие шведского магазина напоминало эвакуацию.