10 марта четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 116.08
eur 126.44
Тема дняТретье уголовное дело о хищениях в Горсовете
Все новости
Все новости

Чистящий ролик за 150 тысяч, ванночка за 1,5 миллиона — как новосибирцы перепродают товары из ИKEA

Акулу Блохэй продают уже за 5 миллионов рублей

323
1Обсудить

Поделиться

Новосибирцы скупали вещи в ИKEA в последний день

Новосибирцы скупали вещи в ИKEA в последний день

Поделиться

Магазин ИКЕА в Новосибирске прекратил работать только 3 марта, но новосибирцы уже начали массово продавать вещи оттуда на сайте бесплатных объявлений. Редакция НГС изучила самые интересные предложения — как правило, цены там сильно выше, чем были в магазине.

В новосибирском сегменте «Авито» по запросу «ИКЕА» выдается 3132 объявлений в разделе «Для дома и дачи», 64 объявления в разделе «Хобби и отдых» и 986 в разделе «Личные вещи». Всего больше 4 тысяч объявлений на момент публикации. Многие из них были выложены за последние несколько дней.

Самый смелый лот на сайте «Авито»

Самый смелый лот на сайте «Авито»

Поделиться

Первыми «Авито» захватили популярные акулы Блохэй. 8 марта на сайте было около 40 объявлений, за два прошедших дня их количество выросло до 69. Цены стартуют от тысячи рублей. Верхний потолок стоимости акулы повысился с 2,1 миллиона рублей до 5 миллионов. На сайте ИКЕА 100-сантиметровая акула стоит около 1,5 тысячи рублей.

Карандаши выдавали в ИKEA бесплатно

Карандаши выдавали в ИKEA бесплатно

Поделиться

Новосибирцы продают и небольшие карандаши, которые бесплатно раздавали в ИKEA. Такое объявление вывесила сибирячка Светлана, подписав, что карандаши абсолютно новые. Девушка просит 35 рублей за один карандаш.

Подписано, что ванночка — новая.

Подписано, что ванночка — новая.

Поделиться

Кто-то, изучив, что есть дома из ИKEA, выложил ванночку для купания за 1,5 миллиона рублей. Объявление с ванночкой появилось на сайте 7 марта.

— В связи закрытием магазинов ИКЕА и отсутствием их товаров. Новая ванночка ИКЕА для купания младенца. Нам уже стала мала, — подписал пользователь «Авито».

На сайте магазина она стоила около 1,7 тысячи рублей.

Цена на чистящий ролик выросла в 1000 раз

Цена на чистящий ролик выросла в 1000 раз

Поделиться

Несколько человек продают за десятки тысяч чистящие ролики из ИKEA. Два пользователя просят за них 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Один честно подписал, что объявление шуточное. Сам ролик на сайте ИKEA стоит 49 рублей.

Игрушку хаски зовут Ливлинг

Игрушку хаски зовут Ливлинг

Поделиться

Но не одной акулой едина ИKEA. В Новосибирске также выложили много других игрушек, в том числе собаку Ливлинг.

— Она ищет нового хозяина. Состояние хорошее. Возможен торг, — написала Анастасия.

Цена на «Авито» у игрушки 50 тысяч рублей. На сайте ИKEA такая игрушка стоит 1499.

Игрушка медведя выглядит сильно потрепанной

Игрушка медведя выглядит сильно потрепанной

Поделиться

Вчера на продажу выставили и медведя Фаблер Бьёрн, который, по данным сайта магазина, стоит 149 рублей. В Новосибирске за нее просят 500 тысяч рублей.

— Пробег мишки ИKEA 1,5 года. Продается, как раритет. Пользовалась собакой, — подписала владелица игрушки.

Как пишут на сайте ИKEA, лампа идеально впишется в любой интерьер

Как пишут на сайте ИKEA, лампа идеально впишется в любой интерьер

Поделиться

Продают по сильно завышенным ценам и лампу из ИKEA — полтора миллиона рублей вместо 649 рублей на сайте.

На сайте ИКЕА написано, что прочные плечики из массива дерева выдержат даже тяжелые пальто

На сайте ИКЕА написано, что прочные плечики из массива дерева выдержат даже тяжелые пальто

Поделиться

Не все цены завышены в десятки раз, есть и не такие дорогие вещи. Около 10 объявлений выставил житель Новосибирска Вячеслав. Он объяснил корреспонденту НГС, что распродает вещи из ИKEA в связи с переездом. Например, вешалки Бумеранг Вячеслав продает за 700 рублей 8 штук, на сайте магазина они стоят 499 рублей.

Корреспондент НГС побывал в последний вечер гипермаркета ИКЕА в магазине. По мнению обозревателя Стаса Соколова, закрытие шведского магазина напоминало эвакуацию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

«Авито»ИКЕАобъявления
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter