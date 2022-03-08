Жители Новосибирска распродают акул из ИКЕИ — смотрим цены (доходят до 2 миллионов рублей)

После того как шведская компания ИКЕА объявила о приостановлении торговли в России, на сайтах частных объявлений стали массово появляться предложения о продаже товаров из легендарного магазина. Одним из самых популярных товаров и негласным символом ИКЕИ стала акула Блохэй. В новосибирском разделе сайта Avito на момент публикации насчитывалось около 20 таких объявлений. Цены тоже самые разные. Уточним, что цена 100-сантиметровой акулы на официальном сайте сейчас составляет 1499 рублей.
Самый смелый лот. Здесь акулу продают за 2,1 миллиона рублей. Автор объявления дал игрушке имя Григорий и указал, что «возможен обмен на Nissan 300ZX».
Степан подтвердил НГС, что это не шутка и он действительно рассчитывает получить за игрушку такие деньги.
— Эта акула из самых первых партий, года 2015 выпуска. Подтвердить я это не могу, потому что этикетка не сохранилась. Мне многие пишут, думают, что это прикол. Но нет, — говорит Степан.
Гораздо более скромен в своих притязаниях автор другого объявления. В нем сказано, что акулу готовы продать за 50 тысяч рублей.
— Недавно в Новосибирске акулу за 200 тысяч купили. Так что попытаться стоит, — говорит Максим.
Этот автор пишет, что его акулы «лучше, чем в ИКЕЕ». В тексте объявления уточняется, что речь идет о качестве набивки.
Как и автор этого объявления, в целом продавцы отдают акул в 1,5–2 раза дороже, чем они были куплены.
Также посмотрите репортаж о последнем вечере гипермаркета ИКЕА в Новосибирске. По мнению обозревателя НГС Стаса Соколова, закрытие шведского магазина напоминало эвакуацию.