Жители Новосибирска распродают акул из ИКЕИ — смотрим цены (доходят до 2 миллионов рублей)

Как и автор этого объявления, в целом продавцы отдают акул в 1,5–2 раза дороже, чем они были куплены.

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