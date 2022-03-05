Главный редактор «Тайги.инфо» ушел из издания

Главный редактор новосибирской «Тайги.инфо» Василий Волнухин ушел из издания. Об этом сегодня, 5 марта, он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, мотивы решения сугубо семейные и личные и никак не связаны с «нынешними трудностями» редакции.
— И, конечно же, речь не идет о каком-то несогласии с редакционной политикой, — написал Василий Волнухин. — Я занимал эту должность 1585 дней, каждый из которых не был похож на другие. Каждый день нес в себе новые вызовы, новых читателей и новые интересные тексты. Мы находили темы и решали проблемы, спорили и ругались, но приходили к общему знаменателю, ставя во главу угла честность и открытость подачи информации нашим читателям.
Василий Волнухин отметил, что пока не знает, чем будет заниматься дальше:
— Высплюсь, потом наконец-то покажу сыну на собственном примере правильный гребок брассом и схожу в кино. Затем еще немного отдохну и буду смотреть вперед, — подытожил он.
Сегодня же редакция «Тайги.инфо» выпустила заявление о своей дальнейшей работе, в связи с принятым законом об уголовных наказаниях за «фейки» о российской армии и за ее дискредитацию. Издание удалило все материалы о военной спецоперации на Украине и отказалось от дальнейшего ее освещения. При этом СМИ пообещало сконцентрироваться на освещении социальной, экономической и политической жизни в Сибири, в том числе и о том, как на ней отражаются украинские события.
Утром 1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Тайги.инфо». Редакция связывала блокировку с освещением ситуации на Украине. Издание продолжило работать в своем телеграм-канале и соцсетях.
«Тайга.инфо» — информационно-аналитическое издание об общественно-политических, экономических и культурных событиях и тенденциях в Сибирском федеральном округе. Работало в Новосибирске с 2004 года. За это время редакция стала одним из самых известных нестоличных медиа, занимала первые места в рейтинге цитируемости СМИ региона по версии «Медиалогии».