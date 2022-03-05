Главный редактор «Тайги.инфо» ушел из издания

Главный редактор новосибирской «Тайги.инфо» Василий Волнухин ушел из издания. Об этом сегодня, 5 марта, он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, мотивы решения сугубо семейные и личные и никак не связаны с «нынешними трудностями» редакции.

— И, конечно же, речь не идет о каком-то несогласии с редакционной политикой, — написал Василий Волнухин. — Я занимал эту должность 1585 дней, каждый из которых не был похож на другие. Каждый день нес в себе новые вызовы, новых читателей и новые интересные тексты. Мы находили темы и решали проблемы, спорили и ругались, но приходили к общему знаменателю, ставя во главу угла честность и открытость подачи информации нашим читателям.

