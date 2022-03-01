Роскомнадзор заблокировал сайт новосибирского издания «Тайга.Инфо»

Роскомнадзор утром 1 марта заблокировал сайт новосибирского издания «Тайга.Инфо». Об этом редакция сообщила у себя в Telegram-канале.
— Друзья, на некоторых устройствах и провайдерах наш сайт сегодня утром может не открываться. Это связано с претензиями Роскомнадзора, характер которых мы выясняем. Требования регулятора уже выполнены, ожидаем снятия ограничений, — говорится в сообщении издания.
25 февраля Генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. С того дня Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к Facebook.
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