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Ресторанам и кафе бесплатно выдадут землю для летников в Новосибирске

Но учреждения должны будут следить за санитарным состоянием территории

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Незаконные ларьки легализовывать не планируется

Незаконные ларьки легализовывать не планируется

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В Новосибирске ресторанам и кафе разрешат бесплатно разместить летники в этом году. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр Анатолий Локоть.

— Что касается муниципальной земли для летников. Мы намерены помочь нашему малому и среднему бизнесу, этой отрасли. Предоставить им бесплатно муниципальную землю в летнее время, чтобы они вынесли свои столики за пределы помещения, оформили их и обслуживали посетителей на свежем воздухе. Это хорошая такая мера и два года назад пользовалась популярностью, — объяснил мэр.

При этом незаконные ларьки легализовывать не планируется. Для тех, кто разместит летники, есть одно условие:

— Давайте мы договоримся, что вы возьмете обязательство содержания санитарного состояния этой территорией — летника, чтобы не валялись бутылки, объедки. Такое было раньше, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Социальные ярмарки в Новосибирске пока расширять не планируют.

При этом с 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.

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