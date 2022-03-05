Ресторанам и кафе бесплатно выдадут землю для летников в Новосибирске

В Новосибирске ресторанам и кафе разрешат бесплатно разместить летники в этом году. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр Анатолий Локоть.



— Что касается муниципальной земли для летников. Мы намерены помочь нашему малому и среднему бизнесу, этой отрасли. Предоставить им бесплатно муниципальную землю в летнее время, чтобы они вынесли свои столики за пределы помещения, оформили их и обслуживали посетителей на свежем воздухе. Это хорошая такая мера и два года назад пользовалась популярностью, — объяснил мэр.