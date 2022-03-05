Ресторанам и кафе бесплатно выдадут землю для летников в Новосибирске

В Новосибирске ресторанам и кафе разрешат бесплатно разместить летники в этом году. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр Анатолий Локоть.
— Что касается муниципальной земли для летников. Мы намерены помочь нашему малому и среднему бизнесу, этой отрасли. Предоставить им бесплатно муниципальную землю в летнее время, чтобы они вынесли свои столики за пределы помещения, оформили их и обслуживали посетителей на свежем воздухе. Это хорошая такая мера и два года назад пользовалась популярностью, — объяснил мэр.
При этом незаконные ларьки легализовывать не планируется. Для тех, кто разместит летники, есть одно условие:
— Давайте мы договоримся, что вы возьмете обязательство содержания санитарного состояния этой территорией — летника, чтобы не валялись бутылки, объедки. Такое было раньше, — подчеркнул Анатолий Локоть.
Социальные ярмарки в Новосибирске пока расширять не планируют.
При этом с 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.