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Четырехполосную дорогу построят в Академгородке — она поможет с доступом к центру СКИФ

На создание проекта дороги планируют потратить 30 миллионов рублей

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Дорогу собираются построить в 2023–2024 годах

Дорогу собираются построить в 2023–2024 годах

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В Новосибирске в Советском районе мэрия города планирует построить дорогу в 2023–2024 годах. Она будет начинаться на пересечении улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу Кольцово — Академгородок. Точная схема пока неизвестна — пока объявлен аукцион на создание проектной документации.

Мэрия Новосибирска планирует потратить 30,7 миллиона на создание проекта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, проектную документацию дороги должны закончить 15 декабря 2022 года. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы — февраль 2023 года.

— Срок строительства указанного объекта, в соответствии с планом мероприятий по реализации объектов транспортной инфраструктуры, направленных на обеспечение транспортной доступности Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, это программа «Академгородок 2.0», определен в пределах 2023–2024 годов, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Финансирование строительства дороги предполагается из средств федерального бюджета, поэтому сроки реализации указаны при условии выделения денег.

Дорога предполагается как минимум с 4 полосами движения шириной от 3,25 до 3,75 метра. Протяженность проектируемой автомобильной дороги составляет порядка двух километров. Точные характеристики будут известны после окончания проектирования.

— Строительство рассматриваемой автомобильной дороги направлено на обеспечение транспортной доступности строящегося ЦКП «СКИФ», перераспределение транспортных потоков и минимизацию транзитного транспорта в жилой зоне Академгородка, следующего по существующим улицам Иванова и Арбузова, что должно способствовать разгрузке последних, а также на повышение связности улично-дорожной сети Советского района, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что для строительства дороги, которая объединит Выборную и Доватора, освободят некоторые земельные участки в СНТ Новосибирска. Сейчас проект дороги от Гусинобродского шоссе до Выборной, который включает строительство участка от ГБШ до улицы Татьяны Снежиной, находится на согласовании в ГБУ «ГВЭ НСО».

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Академгородокдорогастроительство
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