Четырехполосную дорогу построят в Академгородке — она поможет с доступом к центру СКИФ

В Новосибирске в Советском районе мэрия города планирует построить дорогу в 2023–2024 годах. Она будет начинаться на пересечении улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу Кольцово — Академгородок. Точная схема пока неизвестна — пока объявлен аукцион на создание проектной документации.

Мэрия Новосибирска планирует потратить 30,7 миллиона на создание проекта.