Мэрия решила снести часть участков СНТ ради новой дороги до Плющихинского жилмассива

В мэрии Новосибирска рассказали, что для строительства дороги, которая объединит Выборную и Доватора, освободят некоторые земельные участки в СНТ Новосибирска. Сейчас проект дороги от Гусинобродского шоссе до Выборной, который включает строительство участка от ГБШ до улицы Татьяны Снежиной, находится на согласовании в ГБУ «ГВЭ НСО».

— Полоса отвода предусматривает освобождение части земельных участков от каких-либо строений и имущественных прав на участки СНТ «Цветущая Плющиха», «Алый рассвет», «Ветеран» квартал VIII, «Рассвет-2», НСТ «Рассвет». Объёмы сноса и расселения частных домовладений и садовых участков будут уточнены по результатам утверждённого проекта, получившего положительное заключение экспертизы, — уточнили в мэрии Новосибирска.

