Мэрия решила снести часть участков СНТ ради новой дороги до Плющихинского жилмассива

В мэрии Новосибирска рассказали, что для строительства дороги, которая объединит Выборную и Доватора, освободят некоторые земельные участки в СНТ Новосибирска. Сейчас проект дороги от Гусинобродского шоссе до Выборной, который включает строительство участка от ГБШ до улицы Татьяны Снежиной, находится на согласовании в ГБУ «ГВЭ НСО».
— Полоса отвода предусматривает освобождение части земельных участков от каких-либо строений и имущественных прав на участки СНТ «Цветущая Плющиха», «Алый рассвет», «Ветеран» квартал VIII, «Рассвет-2», НСТ «Рассвет». Объёмы сноса и расселения частных домовладений и садовых участков будут уточнены по результатам утверждённого проекта, получившего положительное заключение экспертизы, — уточнили в мэрии Новосибирска.
Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, это городской проект, но бюджет у него будет совместный с областным. Информация по объёмам финансирования и срокам строительства с разбивкой по годам будет определена после получения заключения ГБУ «ГВЭ НСО».
Раннее в мэрии сообщали, что на строительство дороги в бюджете на 2022 год предусмотрено 285,2 миллиона рублей, на 2023-й — 591,1 миллиона рублей. Средства планируют направить из федерального и городского бюджетов. Также известно, что дорога будет четырехполосной. На ней разместят тротуары и освещение.
В 2022 году в Новосибирске отремонтируют пять дорог к Молодежному чемпионату мира по хоккею. На это потратят около 732 миллионов рублей.